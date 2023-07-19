На территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Сухумская крепость» открылась выставка фотографий, посвященных истории Абхазии в позднесоветский период, которая отражает атмосферу в обществе того времени и события общественной и политической жизни. Она организована в рамках проекта неправительственной организации Центр гуманитарных программ, поддержанного ПРООНе и европейской программой EU4Dialogue. Выставка «Фотомозаика: Абхазия в позднесоветский период» организована в здании старой тюрьмы на территории памятника истории и архитектуры «Сухумская крепость». По словам куратора выставки Лианы Кварчелия, в основе проекта было желание отразить эпоху через визуализацию наиболее важных ее событий. Другая идея заключалась в том, чтобы вдохнуть жизнь в этот памятник и проводить на базе «Сухумской крепости» мероприятия и выставки, связанные с историей и археологией Абхазии. Лиана Кварчелия рассказала о времени и событиях, которые привлекли внимание организаторов:

«Мы решили посмотреть, чем жила Абхазия с середины семидесятых годов. У нас будет следующая выставка, посвященная сухумскому модерну и художникам, которые творили в это время. Потом мы подумали, что хорошо бы еще посмотреть, в какой атмосфере они работали, и тогда появилась идея собрать фотографии, которые отражают жизнь абхазского общества в разных ее аспектах, начиная с середины 1970-х годов и до 1992 года, когда началась война. И мы взяли фотографии, которые показывают и политическую жизнь, и какие-то значимые общественные события. И еще мы взяли тему, которая, как мне кажется, мало освещается в абхазских источниках – это Союз творческой молодежи. Он образовался еще до того, как создали «Аидгылара» и очень многие активисты Союза творческой молодежи потом были среди активных деятелей народного движения «Аидгылара». Трудной частью проекта, говорит куратор выставки, был сбор фотографий: «Собирать фотографии было крайне сложно, потому что мы хотели из личных архивов взять фотографии, которые малоизвестны. У многих людей из тех, к кому мы обратились, личные архивы сгорели или были уничтожены каким-то образом во время войны. Тогда мы обратились в Государственный музей и в музей Боевой славы в Гудауте. Гугуца Джикирба из Гудауты и Людмила Званбая из Госмузея помогли, Гугуца передала фотографии, а Музей дал нам пленки. Мы знали, что очень большой фонд фотографий и пленок есть в семье Ремзика Константиновича Агрба, он был летописцем абхазской жизни. Мы взяли пленки из его архива, покопались в наших семейных архивах и тоже много всего интересного нашли. Юля Соловьева нам передала фотографии, которые как раз имеют отношение к периоду Союза творческой молодежи, Сергей Сангалов (художник) и Жора Боронин (архитектор) снимали тогда очень много».

Фотографии, связанные с перезахоронением известного абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе, передал Сергей Эшба, на выставке много фотографий известных абхазских фотографов Владимира Попова и Виталия Кецба. Координатор проекта – историк и археолог Батал Кобахия, говорит, что он состоит из трех компонентов, тесно связанных между собой:

«Мы хотели этой выставкой показать некую триединность: объекты культурного наследия, наша жизнь в прошлом, которая оказала влияние на то, как мы сегодня живем, и наши художники, которые являются частью нашего культурного пространства. Все это – наше наследие. А теперь в век цифровизации огромное количество фото выходит, они глушат историю прошлых лет. Очень небольшой круг людей, которые ковыряются в интернете, чтобы найти какие-то фотографии, отражающие 1960-е, 1970-е годы, только профессионалы. Мы оцифровываем их и хотим сдать в Госархив все, что мы оцифровали. И мы будем искать ресурсы для следующего направления, чтобы глубже войти в цифровизацию архивных материалов, фотографий, писем, это необходимо».

Сухумская крепость – самый известный в городе археологический объект, о нем рассказал Батал Кобахия, который был первым директором после того, как указом президента Владислава Ардзинба ему был дан статус музея-заповедника: «Это – Сухумская крепость, тут заповедник, я был первым директором, в 1996 году я ушел. В свое время мне удалось добиться с Эльвирой Анатольевной (Арсалия, экс-министр культуры), чтобы территорию заповедника очистили и сделали забор. Сейчас тут такая стагнация, ничего не происходит. Археологические раскопки ведутся, но на них не так много денег выделяется, чтобы интенсивно копать. После того, как Абхазия стала частью Российской империи, где-то в середине XIX века в разрушенной старой крепости была построена казарма. Вот эта самая казарма, в которой было здание тюрьмы. А строительный материал они использовали тот, что здесь валялся от ранних христианских церквей до других построек, от античного времени до XIX века. Вот сейчас мы добились, объясняя, что хотим сделать выставку, чтобы нам помогли какую-то крышу сделать, чтобы здесь было несколько залов. И уже дальше в перспективе сухумский заповедник может тут делать экспозиции, чтобы люди, которые сюда приходят, могли хотя бы на фотографиях это увидеть, и тогда крепость может стать самодостаточной».

У места, где проходит нынче выставка, в городе мрачная репутация, на вопрос об этом историк пояснил: «Это была тюрьма. Кстати, мой дед тоже здесь сидел. В 1921 году, когда меньшевистское правительство Грузии начало здесь боевые действия, всех отпустили. И я помню, когда ему было 115 лет, он попросил маму, чтобы она повела его туда, где была тюрьма. Вот так и получилось, что мой дед здесь сидел, а я потом был первым директором заповедника. Да, здесь расстреливали… Но вообще это было на самой поляне. Был период, когда здесь действительно расстреливали многих людей на площади. Тут же все закрыто, это был военный гарнизон, часть этого гарнизона была отделена и была тюрьма вот на том месте, где мы сейчас находимся. Тюрьма здесь была с середины XIX века и до 1921-го года». На территории Сухумской крепости открыто много слоев, есть руины объектов римского и византийского времени, периода Османской империи, можно увидеть остатки древних колодцев и казармы римских легионеров, двух уникальных храмов 4-6 и 7 веков.