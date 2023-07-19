Газета «Республика» публикует реплику, посвященную фонтану на центральной площади Цхинвала. Поводом послужила новость об открытии в Дербенте мультимедийного фонтана. Это натолкнуло автора «Республики» сравнить их, оно оказалось не в пользу цхинвальского. Несмотря на обещания и планы построить «самый большой на Северном Кавказе фонтан», грандиозным, в отличие от Дербентского, его назвать нельзя. «Сносили старое строение мы в короткие сроки, а вот возведение нового растянулось на годы. И в итоге то, что мы имеем, очень далеко от ожиданий. Ведь подобного рода фонтаны можно устанавливать, скажем, в районах города, но никак не в центре столицы», – пишет автор, и отмечает, что виноваты в этом «мы сами», жители Южной Осетии. «Так, когда у нас будет соответствующий спрос? За все. За «недоразвитый» фонтан – исходя из обещанного величия, за ужасный Центральный парк – наглядно показавший «профессионализм» нашего минстроя… И список, к сожалению, есть чем продолжить. Не пора ли и тут, по стройкам прошлых лет, возбуждать уголовные дела?» – пишет «Республика».

О коррупции в строительной сфере пишет и блогер Алан Парастаев. Он комментирует участившуюся критику со стороны президента различных ведомств и структур. Только за последнюю неделю Алан Гаглоев посетил РММЦ, Городской парк им. Хубулова и детский сад в селе Цинагар. По итогам каждого визита президент высказал немало критики и поручил расследовать нарушения. «Я подозреваю, что Гаглоев, сам подвергаясь критике в бездействии и обвиняясь в недостаточной результативности своей более чем годовой деятельности, решил закрыть бреши деятельностью в виде критики. Той самой, которая так помогла ему набрать голоса во время предвыборных дебатов. Но дебаты уже позади и их тактические приемы не срабатывают. Нужны результаты, открытие заводов типа «Ир-Базальт», налаживание мостов – новых старых, сваливания мусора в новую свалку, то есть на Полигон для компостирования твердых коммунальных отходов, отдых детей во вновь построенных детских пансионатах, таких как лагерь Мзиугом. А их пока нет», – делится наблюдениями блогер.

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Телеграм-канал «Sidæmon» комментирует декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, жестко осуждающую Россию. «Эта имперская природа [Российской Федерации] проявляется в мягкой аннексии Беларуси, оккупации территории Грузии и поддержке сепаратизма в Молдове...», – цитируется документ. «Грузинский империализм полностью оказался в «слепой зоне» внимания международного сообщества, в тени идеологии «Русского мира». «Блицкриг» против Абхазии и Южной Осетии (по примеру Карабаха) оставит мир равнодушным, но он может и не понадобиться. Ослабление глобального влияния РФ открывает для Тбилиси возможности для «тихой реинтеграции» республик. В это время в Южной Осетии паралич элементарного управления самыми простыми процессами охватил все сферы жизни общества. А что ее «элиты»? А там сигаретные контрабандисты уже второй год делят власть с людьми, живущими лишь надеждами на контракты от «Газпрома»», – пишет телеграм-канал «Sidæmon».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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