Белый дом: Россия может атаковать торговые суда в Черном море

Представитель Совета по национальной безопасности при президенте США предупредил в среду о том, что Россия может готовится к нападениям на гражданские суда в Черном море.

«Согласно нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам, – говорится в заявлении Адама Ходжа. – Мы считаем, что это скоординированные усилия, цель которых оправдать любую атаку против гражданских судов в Черном море, возложив ответственность за них на Украину».

Несколькими часами раньше российское Министерство обороны заявило, что все суда, следующие в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

17 июля Москва отказалась продлить так называемую зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины. Официальные американские представители подвергли резкой критике отказ России от зерновой сделки, назвав блокаду украинских портов «актом военной агрессии».