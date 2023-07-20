Баку требует от Еревана остановить строительство завода на границе

Правительство Азербайджана официально потребовало от Армении приостановить строительство металлургического завода в селе Ерасх на границе с Нахичеванской Автономной Республикой. Соответствующее письмо министру окружающей среды Армении направил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает агентство Trend.

Напомним, что завод, строящийся за счет армяно-американских инвестиций, периодически обстреливается с азербайджанской стороны. Во время одного из инцидентов ранение получили двое строителей, являющихся гражданами Индии, была повреждена строительная техника. Обстрелы не прекратились даже после того, как на территории завода подняли флаги Армении и США.

В Баку заявляют, что завод строится «в нескольких сотнях метров от условной границы между Арменией и Азербайджаном». Азербайджанские власти считают, что деятельность завода «может иметь трансграничный эффект».

«В соответствии со статьей 3.1 Конвенции Эспо Армения обязана предупредить Азербайджан о влиянии указанной деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан, как затрагиваемая сторона, не получил никаких уведомлений от Армении по этому проекту», – отмечают в Баку.

Правительство Азербайджана потребовало «немедленного прекращения строительства завода Арменией до полного выяснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта».

Ранее азербайджанское государственное информагентство писало о том, что село Араздеян (Ерасх) – исторический район Азербайджана, куда «армяне были переселены только в начале XX века».