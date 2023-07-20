Мой телевизор хранит в себе более трехсот каналов. Сама мысль о таком количестве телевизионного многообразия дает мне право чувствовать себя современным человеком, ходить с высоко поднятой головой и с уверенностью в нанотехнологическое будущее человечества.

Но самое интересное, что телевизор я не смотрю. Я об этом не раз говорил и многие мои друзья, родственники и близкие тоже не особо смотрят телевизор; его величество интернет заменил нам телевидение.

Так как я уже около двух лет сам работаю в одной нашей телекомпании и веду небольшую передачу, то часто донимаю своих друзей, родственников и близких вопросами насчет качества моих выступлений. Некоторые меня смотрят, некоторые, исходя из своих политических пристрастий, нет. Но те, кто смотрит, чаще всего делает это на компе или в телефоне, а не в телевизоре. Так что эра телевидения рано или поздно, наверное, канет в Лету. И все мы окончательно перейдем жить в виртуальный мир. Но рыдать по этому поводу я не буду, такова реальность и это, наверное, нормальное явление.

Но...

Но пока что телевидение есть, и в моем телике более трехсот каналов.

Иногда, после суматохи дел и потока явлений, я бросаю свои телеса на диван, беру телевизионный пульт, включаю свой «волшебный ящик» и вяло переключаю каналы. На минуту-другую могу приостановиться на той или другой программе, но это бывает очень редко.

А теперь про то, что меня удивляет больше всего.

А удивляет меня больше всего довольно большое количество каналов кулинарного характера.

В начале я проскальзывал по этим каналам без всякого интереса. Но потом начал приостанавливаться и присматриваться. Присматриваться и задумываться. А думал я о том, интересно для кого эти все кулинарные шоу демонстрируются? Для кого и с какой целью?

Впервые, помню, кулинарную передачу я приметил в году этак 1993-м. Называлась она «СМАК» и вел ее уважаемый мной человек, Андрей Макаревич. Потом я уже заинтересовался историей создания той передачи и, конечно, она была слизана с западных образцов. Различие было только то, что российскую программу вел популярный музыкант, а не какой-нибудь именитый кулинар. В начале я даже не понял, а причем тут Макаревич и все ждал, что он достанет из-под стола гитару и споет «Марионетки», или «Костер» или мою самую любимую песню «машинистов», «Будет день». Но Макаревич не пел, а с приглашенными гостями готовил разного рода пищу. Это было начало лихих 90-ых годов, и мало у кого в доме присутствовали те продукты, из которых гости программы сооружали разного рода гастрономические изыски. Смотреть это было довольно стрёмно. Во всяком случае – мне.

Ладно, не буду сейчас плакаться о голодных 90-ых. Скажу только, что передача для меня не стала открытием. Тогда я никак не мог понять, какой смысл глядеть, как кто-то на экране готовит вкусняшки, а потом пробует их и, причмокивая, нахваливает вкус.

Со временем подобных передач стало значительно больше.

Появились даже разные кулинарные соревнования, и где повара соревнуются с такой страстью и отчаянием, что диву даешься. Все это происходит с очень серьезным выражением лиц. И есть строгое жюри, где сидят разные важные лица – представитель власти, одно медийное или культурное лицо, ну и, наверное, еще и повар сидит. Но не простой повар, а шеф-повар.

Раньше я даже не представлял себе, что шеф-поварская профессия может быть такой прибыльной. Да, все-таки еда – это наше все. А вкусная еда – это все, и еще больше, чем все. Среди известных поваров... пардон, среди известных шеф-поваров есть даже миллиардеры. Например, Алан Вонг самый богатый повар в мире – у него состояние миллиард сто миллионов долларов США! Конечно, он такие деньжищи заработал не только махая своей поварешкой, а открыл сеть ресторанов. Не буду перечислять всех богатеев-поваров, скажу только, что почти у всех есть свои телевизионные передачи и они весьма смотрибельные.

Но мне в данном случае интересно другое – почему у этих передач такая большая аудитория? Какой кайф смотреть, как кто-то делает еду – чаще всего из таких продуктов, которые у нас на много тысяч квадратных километров не водятся. А если водятся, то в элитарных магазинах и цены у них тоже элитарные. И чем деликатеснее блюдо, тем больше у программы зрителей.

У нас на государственном телеканале проводится реалити-шоу из серии «МастерШеф». Ее придумали не у нас, этот формат был разработан в Великобритании в 1990 го ду . Его американский вариант даже получил престижную телепремию «Эмми». Адаптированные шоу выходят во многих странах и несколько лет тому назад одна из таких адаптаций дошло и до нас.

К моему удивлению, у нас эта программа стала дико популярна и многие мои друзья, родственники и близкие с большим удовольствием смотрят ее (а я говорил, что телевизор не смотрят. Врал, и не по злому умыслу, а по незнанию). Смотрят данное шоу, а на второй день обсуждают в социальных сетях разные тонкости приготовления того или иного блюда и зрителей даже появились фавориты среди участников. Я не рискну обсуждать это действо, так как пару раз фрагментарно глянул и мне это было не интересно. Блюда готовились такие, какие я в жизни не буду готовить. И самое главное, мои друзья, родственники и близкие тоже не будут готовить. А в чем же тогда смысл представленного? Я опять отстал от жизни и думал, что кулинарные шоу пускают для того, чтоб потом самому что-то состряпать. Но это уже старо. Я не поверю, чтоб кто-то, посмотрев такую передачу, потом бросится делать то же самое.

Соревнования по кулинарии перешли в разряд спорта. И то, что творится на экране – это чистого вида состязания на скорость, выносливость и крутые финты на виражах. К среднестатистическому желудку и насыщению это не имеет отношение, я так думаю. Не удивлюсь, что рано или поздно, кулинарные соревнования войдут в олимпийские виды спорта. Хотя, может я тут уже перебарщиваю.

Но не в этом суть. Я тут подхожу к главной мысли моего сегодняшнего опуса. Для меня все эти кулинарные соревнования с употреблением заморских яств и продуктов с мудреными названиями, иногда кажутся чем-то... чем-то оскорбительным. Мы бедная страна и у большинства населения в холодильнике находится очень ограниченное количество продуктов.

Когда у человека пенсия 300 лари, вряд ли он сможет приготовить австралийский парящий пирог, аргентинское асадо, бельгийское муль-фри, шанхайские пельмени или коста-риканское тамале.

Нет, конечно.

Лично я б организовал такое шоу, где участники из бюджетных продуктов (макароны, рис, замороженная бразильская свинина, молочные сосиски, подсолнечное масло, спред, картофель, брюква и т.д.) смогут изготовить нечто этакое, что порадует наш бюджетный желудок.

Вот это будет настоявшее мастерство, вот это будет пир, если не духа, то тела. И. уверен, многие из нас с удовольствием запишут рецептик и в свободное от политики время изготовят что-нибудь макаронно-гречневое под картофельным соусом и с тушеным луком.

А вот из гусиной печенки, свежей оленины, пажского сыра и французского божоле каждый сможет чего-нибудь деликатесного сотворить, и без всякого кулинар-шоу.

По-моему так!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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