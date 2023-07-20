Грузия увеличила импорт природного газа из России

Азербайджан остается основным поставщиком природного газа в Грузию, однако доля России на грузинском рынке выросла. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии (Грузстат).

Ведомство публикует информацию о стоимости импортированного топлива. Минимальным импорт газа из России был в 2018 году, составив 7.8 млн долларов (менее трех процентов от общего импорта).

По информации Грузстата, в 2021-2022 годах доля импорта газа из России превысила 20%, а за шесть месяцев 2023 года составила 29.2%.

Наиболее заметным увеличение импорта из России было в конце прошлого-начале текущего года. В ноябре 2022-го импорт газа из России составил 20,9 млн долларов (40% от общего импорта), в декабре – 38 млн долларов (45%), в январе 2023-го – 33.3 млн долларов (37%), в феврале – 32.9 млн долларов (39%).

Общая стоимость российского газа, закупленного в январе-июне текущего года, превысила 78 млн долларов (рост на 140% по сравнению с первой половиной прошлого года).

Власти Грузии причину увеличения импорта газа из России не называли. Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания ранее заявил, что рост импорта «не является тревожным» и связан в основном с транзитом газа в Армению.

Что касается объема импортированного газа, соответствующая статистика опубликована на сайте комиссии. В 2018 году импорт газа из России составил 39 млн кубических метров, в 2019 году – 162 млн, в 2020-м – 204 млн, в 2021-м – 397 млн, в 2022-м – 520 млн кубометров.

Ранее СМИ со ссылкой на Союз импортеров нефтепродуктов Грузии сообщили, что в текущем году на 43,4% вырос и импорт поставляемого из России сжиженного газа.