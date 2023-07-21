С молодыми людьми, которые уезжают учиться по квотам в российские вузы, с этого года будут заключаться контракты, обязывающие их вернуться в Южную Осетию. Об этом заявил президент Алан Гаглоев. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, как они к этому относятся.

Аманда: Не знаю… Это же по-разному всегда, кто как захочет… Не надо обязывать абитуриентов возвращаться обратно.

Марина: Я не думаю, что их надо прямо обязывать. В правовом государстве обязывать кого-то к чему-то, я считаю, неправильно. Я не могу объяснить, что и как, но считаю, что нет. Тем более, они молодые, им нужно развиваться. И если кто-то захочет остаться в России и развивать свою карьеру, им нельзя препятствовать. Эти лимиты необходимы, потому что есть дети, которые в силу определенных причин не могут позволить себе поехать учиться. Например, семья недостаточно обеспеченная. Я думаю, что талантливых детей нужно поддерживать, я не говорю о тех, кто не может учиться, а потом с первого же курса их отчисляют. А талантливых людей нужно поддерживать, им лимиты необходимы.

Валя: На какой-то определенный срок стоит им вернуться, но лишать их возможности строить свое будущее нельзя. А какой-то ограниченный сроками контракт стоит с детьми заключать, а потом дать им возможность решать: оставаться или выбираться дальше. Я так считаю. Молодежь прогрессивнее мыслит и для республики хорошо идти в ногу со временем, это решение обосновано. Им стоит возвращаться сюда.

Ирина: Я считаю, нужно обязывать. Я работаю в сфере медицины и в медицине большая нехватка специалистов-педиатров, узких специалистов. Я считаю, они должны возвращаться. Если нет нехватки специалистов, зачем их направлять? Их нужно обязывать каким-то образом, чтобы они возвращались и отрабатывали хотя бы несколько лет здесь.

Алина: Я бы не хотела, чтобы мой ребенок, если он там (в России) выучится и найдет свое место, вернулся обратно. Здесь абсолютно беспросветное существование, мы абсолютно не развиваемся. Десятилетия проходят, сменяется власть, но не происходит ничего нового. Мы варимся в какой-то каше. Я категорически против, чтобы их обязывали. То, что их отправляют – это хорошо, но возвращаться или нет, это пусть будет на усмотрение самих молодых людей. По сути, здесь ведь их рабочие места не ждут. Кто им тут готовит рабочие места?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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