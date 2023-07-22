В Донецкой области за последние сутки погибли шесть мирных жителей

Глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко сообщил о шестерых погибших и пяти раненых в результате российских ударов по подконтрольным Украине территориям области за последние сутки. Погибли двое детей в селе Дружба - об этом ранее сообщал президент Владимир Зеленский. Также были убиты четыре жителя поселка Нью-Йорк - как утверждается, в результате авианалета.

В ночь на субботу Россия атаковала Днепропетровскую и Кировоградскую области, сообщают власти этих регионов.

По словам главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, российские войска дважды обстреляли Никополь. Из-за первой атаки пострадали три человека. Двое из них, 57 и 78 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями. Также повреждены восемь частных домов и девять хозпостроек.

В результате второй атаки жертв нет, пострадало промышленное предприятие. Помимо артиллерии, Россия применила против Никополя и беспилотник – его сбили, пишет Лысак.

Об атаке дронов сообщил и глава Кировоградской области Андрей Райкович. По предварительным данным, погибших, пострадавших и разрушений домов нет.

Всего, как утверждается, по Украине ночью было выпущено пять дронов «Шахед». Ракетной атаки, как в предыдущие три ночи, когда наносились массированные удары по Одессе и области и по Николаеву, не было.

Россия об атаках не сообщала.