Москва уверена, что урегулирование отношений между Баку и Ереваном будет достигнуто. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

«Мы абсолютно уверены в том, что здравомыслящие политики в Армении и Азербайджане именно так здраво и ответственно подходят к той позиции, которую продвигает Россия на всех этапах. Я думаю, что наши усилия принесут искомый результат и урегулирование будет достигнуто», - сказал он, передает ТАСС.

Высокопоставленный российский дипломат также подчеркнул, что российская сторона в отличие от Запада ищет только «устойчивую формулу урегулирования» в конфликте между Арменией и Азербайджаном и работает по понятной для двух сторон повестке дня. «Мы не хотели бы, чтобы кто-то усматривал в наших предложениях элемент геополитического соперничества с так называемым коллективным Западом», - добавил он.

«Мы готовы помочь сторонам найти ту точку, где сойдутся интересы, и где результат может быть обличен в форму договоренности обязывающего свойства», - констатировал Рябков.

Замглавы МИД РФ, говоря о гуманитарной ситуации вокруг Карабаха, указал на то, что Россия делала и продолжит делать все возможное «для минимизации гуманитарных последствий любых кризисов». «Возможности не беспредельны, ресурсы тоже нужно распределять между приоритетами, но эта тема в поле зрения, мы ей будем заниматься», - заключил российский дипломат.