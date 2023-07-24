Митрополит Горийский и Атенский защитил диссертацию в российском вузе

Митрополит Горийский и Атенский Андрия Гвазава защитил диссертацию в российском Свято-Тихоновском православном гуманитарном университете. Информацию рапространяет вуз.

Тема диссертации - «Устав «Ваханис Квабеби»: место и значение в древнегрузинской монастырской традиции».

Члены совета российского вуза единогласно поддержали присвоение митрополиту ученой степени кандидата богословия. Кроме того, согласно опубликованному документу, они выразили надежду, что его работа вскоре будет переведена на грузинский язык, пишет SOVA.

Что касается научных руководителей работы, то ими были: заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права, профессор и священник Александр Щелкачев и заведующий кафедрой теологии, доцент Петр Юрьевич Мальков.

Документ датируется 14 июля.