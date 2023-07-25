Недавно обратил на себя внимание в абхазском сегменте соцсетей такой необычный пост. Его автор с семьей снимал квартиру в городе, но с наступлением летнего турсезона хозяева попросили их съехать, так как сдают квартиру на это время за гораздо большую цену, посуточно. Многие обстоятельства отношений автора поста и квартиросдатчиков остались за кадром, но, судя по всему, их ничего, кроме именно этих отношений, не связывает. Тем не менее, текст написан с явной обидой.

Понятно, что это не единичный случай, когда квартиросдатчики в Абхазии перешли на «сезонную» практику сдачи жилья в наем. Явлению есть логическое объяснение. Если круглогодичная аренда квартиры местным семьям остановилась в последние годы на уровне в среднем 15-20 тысяч рублей за месяц, очень редко больше, до 30 тысяч, то посуточная аренда отдыхающим взлетела вверх. Вот встреченное на днях интернет-объявление:

«Сдаются две двухкомнатные квартиры посуточно в центре города Сухум, улица Аидгылара... Цена за сутки 5 тыс. руб. – июль. Август – 6 тыс. руб.».

Кстати, если кто подумал, что это цена за обе квартиры, то напрасно – за каждую. Элементарный подсчет показывает, что за август, сдавая квартиру туристам, хозяева могут заработать примерно на тысяч сто рублей больше, чем продолжая сдавать местным. Немалая прибавка к семейному бюджету.

От одного источника в Сухуме, который сдает жилую квартиру в аренду круглогодично, знаю, что он не хочет переходить на сезонный вариант сдачи, но это его выбор, решение, его, можно сказать, натура…

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с сухумчанкой Натальей Миловановой, издателем журнала «Абхазский берег», которая несколько лет назад рассказывала нашей аудитории, как она сдает в турсезон жилплощадь отдыхающим и какой это совсем не легкий труд. Оказалось, что она тоже читала в соцсетях пост с описанной морально-экономической коллизией, и поэтому ее мнение о ней уже сформировалось:

«Нет, ну мне кажется, что тут как бы вообще не может быть двух мнений у людей нормальных. Человек, собственник жилья, имеет право сдавать его как он хочет, кому хочет и по какой хочет цене. А вот все призывы к «гуманизму» в данном направлении не имеют оснований, и лучше направить свой гнев в другое русло - почему государство не имеет необходимой программы субсидий, помощи социально уязвимым семьям. Вот в этом плане – почему государство не строит социальное жилье. И лучше направлять свои упреки в этом направлении. Это немножко не умная, мне кажется, вообще претензия, это странно. Такая нигде не звучит в других государствах, но это наш менталитет, наверное. Почему человек должен отказаться от возможности заработать деньги? В любой сфере мы может тогда претензии предъявить – почему по такой цене нам продают товары, а не по такой, по какой нам удобней, как нам выгодней? Цены растут, и цены выросли значительно на жилье. Но не только же на жилье выросли цены. У нас огурцы сто рублей стоят в этом году на рынке. А в пролом году стоили в два раза дешевле и даже больше. Все растет, потому что страшная инфляция. Потому что доллар к рублю вырос за последние четыре или пять месяцев на 50 процентов. Плюс спрос, конечно же, регулирует цены. У нас в Абхазии спрос на жилье есть, потому что в другие места за границу из России ехать сегодня по сути нельзя.

– Мне кажется, что некоторые интуристы предпочитают вместо отелей квартиры снимать. У отелей есть свои плюсы, но свои плюсы есть и у автономного существования в квартирах?

– Конечно. У людей разные вкусы, некоторым хочется на время быть полным хозяином ситуации полностью. А в отеле все равно – там и шум, и движение. И в отелях нет кухни, как правило. Удорожается отдых. А тут турист может сам организовать свое питание, по своим запросам, что тоже важно, помимо автономии и тишины».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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