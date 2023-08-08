Не Димон Несмотря на пятидневную войну, многие в России продолжали связывать с Дмитрием Медведевым надежды на либерализацию власти, которую ему доверил хранить на время вынужденного перерыва в своих президентских Владимир Путин.

Однако через три года Медведев поддержит его возвращение, в результате которого он в 2012 году сменит Путина на посту председателя правительства. В этой должности он проработает два следующих президентских срока Путина, после чего в 2020 году займет специально созданный пост зампреда Совета безопасности.

Первые два года в этой должности пройдут у него незаметно, зато после вторжения России в Украину Дмитрий Медведев поделится новыми политическими взглядами. Вспомнит он и войну 2008 года: Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан.

В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России.

Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жёстче.

Запомнятся и другие его заявления: Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах А в день Народного единства в год вторжения он скажет: Мы слушаем слова Создателя… Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис Впрочем, к этому времени Медведев уже мало чем сможет удивить сограждан. В 2016 году Алексей Навальный выпустит документальный фильм-расследование под названием «Он вам не Димон», намекая, что не такая уж он и комическая фигура, если смог возглавить глобальную коррупционную схему. Вернуться в начало

Слуга двух народов Через год после войны Саакашвили заявит, что «российские войска планировали взять под свой контроль не только Грузию, но и весь черноморско-каспийский регион. То, что Грузия устояла, это заслуга наших героев…» Формально крах 2008 года для Михаила Саакашвили не стал концом политической судьбы. Но все говорит о начале ее заката. Реформы практически сойдут на нет, завершающий отрезок его карьеры будет отмечен лишь скандалами, связанными с членами его команды, и даже в его официальных биографиях после 2008 года обычно сразу следует 2012-й – год поражения его партии и последующего ухода, за которым последовало бегство из страны.

Лишенный возможности продолжать политическую жизнь на родине, Саакашвили нашел себя в Украине. Отказавшись в 2014 году от должности украинского вице-премьера, год спустя он возглавил Одесскую государственную администрацию. Однако повторить свой реформаторский опыт ему не удастся. Не обладая привычной полнотой власти, более того, оказавшись на вторых ролях в большой игре украинских олигархов, без команды, он оказался в фактической изоляции.

Закончилась она разрывом с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, снова изгнанием – теперь из Украины, правда на сей раз недолгим: знающие Саакашвили уже не удивились кадрам, облетевшим в 2017 году мир, на которых лишенный украинского гражданства экс-президент силой прорывается на свою вторую родину. К слову, до тех пор, пока ему новым президентом Украины Владимиром Зеленским не было возвращено украинское гражданство, Саакашвили был лицом без какого-бы то ни было гражданства вообще, так как в 2016 году указом президента Георгия Маргвелашвили Саакашвили был лишен грузинского паспорта.

Неуемное политическое жизнелюбие и страсть к импровизации, но без видов на победу, какую бы то ни было и где бы то ни было – все, что осталось экс-президенту. Он в 2021 году нелегально возвращается на родину, и все последующие годы друзья, которых не станет меньше, и враги, которых всегда было вдосталь, станут гадать – на что он рассчитывал? На триумф Хомейни, вернувшегося из Парижа для исламской революции?

На малодушие «Грузинской мечты», которая побоится его арестовать, а если и не побоится, то быстро выпустит? На мобилизацию масс, которую, возможно, обещали ему соратники? Он сам признается в том, что ошибся, он, судя по всему, в своей отчаянной борьбе за место в грузинской истории доведет себя до состояния между жизнью и смертью. Которое по обыкновению снова ухитрится сделать политическим актом. Вернуться в начало

Соавторское право Политическая траектория французского президента после 2008 года, удивительным образом во многом оказалась такой же, как у его грузинского коллеги. Хоть с формальной точки зрения югоосетинский сюжет задел его по касательной и по необходимости – соавтором плана Медведева-Саркози он стал лишь в силу тогдашнего председательства Франции в Евросоюзе.

В 2012 году Саркози проиграл выборы – впрочем, в отличие от Саакашвили, оставшись президентом одного срока. В отличие от Саакашвили, впрочем, он снова вступал в борьбу за это первенство, причем, казалось бы, довольно успешно – за три года до президентских выборов 2017 года его считали одним из самых перспективных кандидатов от правых. Однако, как и с Саакашвили, в сюжете Саркози доминирующей стала уголовная линия. Причем, в его преследовании никаких оснований подозревать политическую подоплёку не просматривается. И если громкий скандал с финансированием его избирательной кампании Муамаром Каддафи в 2012 году имел лишь репутационные последствия, то по обвинению в коррупции Саркози был приговорен к году тюрьмы (замененному домашним арестом) и двум годам условно.

«После» войны 2008 года в случае Саркози уж точно не значит «вследствие». Конечно, она осталась периферийным эпизодом его карьеры. Но он сделал немало, чтобы мирное соглашение, в названии которого осталось его имя, стало во многом символом двусмысленного отношения Запада к нараставшей агрессивности России. «Наша стратегия, стратегия Евросоюза оказалась более эффективной, чем стратегия так называемых «друзей Грузии». Политика угроз ни к чему не приведёт ни Россию, ни Грузию, ни Евросоюз. Это не концепция ЕС» - уверял, подводя итог своей миссии Саркози. И если тогда неведение по поводу того, что будет дальше, было понятным, то свою президентскую кампанию, тепло встречаясь с Путиным в Сочи, он развивал уже после аннексии Крыма. А в первую годовщину этой аннексии он напомнил: «Крым выбрал Россию. Мы не можем его за это упрекать».

Последний раз в этом контексте он напомнил осенью прошлого года – снова призвав говорить с Путиным. После этого – только судебная хроника. Апелляция на приговор в год тюрьмы на дому и два года условно в мае этого года была отклонена. Вернуться в начало

Человек и его дело Эдуард Кокойты долго шел к пятидневной войне. Победа и независимость должны были стать его делом жизни, но за те три дня войны, пока он не был в Цхинвали, город обзавёлся своими героями. Кокойты в их число не попал. Все лавры народной благодарности достались генералу Баранкевичу, - председателю Совбеза РЮО, ветерану Афганистана, оставшемуся в городе и в течение нескольких минут организовавшему оборону Цхинвали силами примерно трехсот бойцов.

Спустя пять месяцев в «Коммерсанте» вышло интервью Баранкевича «Не место этому президенту в Южной Осетии», в котором он обвинил Кокойты в коррупции, создании в республике атмосферы страха и, главное, не самом правильном поведении в дни войны. Генерал Баранкевич вместе с Джамбулатом Тедеевым и Аллой Джиоевой через три года на президентских выборах дадут настоящий бой и Эдуарду Кокойты, и кандидату в президенты Анатолию Бибилову, и поддерживающим его кандидатуру московским кураторам.

Кокойты понес невосполнимые репутационные потери, возможно, незаслуженно, но неизбежно. Авторитаризм больше не имел оправдания, фронда росла, как на дрожжах, а вскоре проявилась вторая линия конфликта – с Южной Дирекцией Минэкономразвития РФ за контроль над финансовыми потоками, направляемыми Россией на послевоенное восстановление республики. Интересы Дирекции представляют премьер Вадим Бровцев. В борьбе за контроль Кокойты предает гласности российскую коррупцию. Иными словами, проект «братской помощи», чем вызывает недовольство Кремля. Но и местному чиновничеству буквально срывает крушу от потока денег. Конечно, Кокойты не хочется уходить. Но Москва настаивает, чтобы была соблюдена обязательная для всех путинская традиция – не более двух сроков подряд. И Кокойты пытается шантажировать Кремль. Эту ошибку ему уже не простили.

По итогам послевоенной деятельности Эдуард Кокойты получил от Кремля черную метку – его не трудоустроили в Москве, ему запретили политическую деятельность. Опалу с Кокойты так и не сняли, его по-прежнему не допускают к выборам. Его политические амбиции после 2011 года ограничиваются поддержкой одного из кандидатов.

На президентских выборах 2022 года Кокойты снова приехал на выборы, его снова не допустили к участию. На это раз он призывал выступить единым фронтом против Бибилова, но в последний момент вдруг затих и принял от него должность представителя президента РЮО на Донбассе. После выборов о нем в республике уже не слышали. Вернуться в начало ​

Докладчик специального назначения Опыт анализа войны 2008 года пригодится Хайди Тальявини, ветерану швейцарской дипломатии, в Украине, где в 2009 году она возглавит миссию ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами, и эта часть ее карьеры символически соединит войну в Грузии с войной в Украине.

На выборах в 2010 году победит Виктор Янукович, который захочет сохранить свой пост и через пять лет, но за полтора года до этого начнется Евромайдан, потом Крым, потом Донбасс, переговорный процесс с Минскими соглашениями, в которых ОБСЕ с 2014 года будет в качестве спецдокладчика представлять Хайди Тальявини. Но уже в 2015 году она подаст в отставку, которую будут связывать с неудачами Минского процесса. Сама она ее комментировать не будет, лишь в одном из интервью за несколько недель до 24 февраля 2022 года войны, отметит: «Рано или поздно, особенно если надежды не оправдаются, конфликт вспыхнет снова, и будет либо новая война, либо произойдет уже полный разрыв».

Впрочем, как и некоторые положения ее доклада о войне 2008 года, и сегодня иные из ее заявлений могут быть благосклонно восприняты и в Москве. Например, представление о том, что «в случае с Восточной Украиной речь идет о противостоянии между Востоком и Западом». Должно понравиться Москве и признание, сделанное уже во время войны, что за время своей работы в Чечне, Грузии и Украине ей приходилось вести переговоры с людьми, у которых руки по локоть в крови, и потому к переговорам следует привлекать и военных преступников. Вернуться в начало ​

Выживший «Осетия решила, что она не должна быть в составе Грузии. Осетинские мужики взяли автоматы и пошли воевать за свою Родину. Грузия решила, что Осетия должна быть в составе Грузии. Грузинские мужики взяли автоматы и пошли воевать за свою Родину. И только Россия послала на войну своих мальчишек. Все, как всегда. Весь мир воюет русским оружием, одна Россия — своими пацанами…». Журналист Аркадий Бабченко напишет это спустя несколько месяцев после войны, которую освещал с российско-осетинской стороны. Сам он в своих фоторепортажах позирует в камуфляже, он вообще не очень отличим от своих героев, посланных сюда воевать, где-то он и сам говорит, что приехал добровольцем.

После войны Бабченко окончательно штык сменит на перо, станет хроникером всех бурных протестов, от «белоленточных» 2011–13 годов в России до парка Гези в Стамбуле. Киевский Евромайдан и для него станет поворотным. Он окончательно разочаруется в стране, за которую воевал на двух чеченских войнах, - точно так же, без полутонов и нюансов. В 2017 он покинет Россию, его путешествие станет продолжением его порывистой самореализации. Не найдя себя в Праге, он переберется в Израиль, так же ненадолго, оттуда в Киев, где, подобно Саакашвили, ринется в политические потоки, поучаствует в инсценировке собственного убийства, поддержит президента Порошенко, а когда он проиграет Зеленскому, в очередной раз перейдет границы, на сей раз в Эстонию, где и остается, в чем, впрочем, стопроцентной уверенности нет. Во всяком случае, в Россию, как он сказал, он возвращаться не намерен. Там его, объявленного иностранным агентом, и не ждут. Вернуться в начало ​

Жизнь после разделительной линии Село Нижнее Арцеви находится в часе езды от Тбилиси, до центра муниципалитета Гори – 20 минут езды. И всего в километре от Верхнего Арцеви, которое оказалось в зоне оккупации. Нижнее Арцеви контролируется грузинской полицией. Верхнее - пограничными войсками России. В Нижнем Арцеви около сотни домов некоторые из них заброшены. Улицы пустынны. В магазине нет даже сыра. Дважды в день отсюда ходит в Гори маршрутное такси.

Несмотря на раны прежних войн, до 2008 года на этом участке не было вражды, люди ездили к друг другу на свадьбы и поминки, однако война разделила их на долгие 15 лет. И рассказывая свои истории, они просят не называть фамилий и не фотографировать. Роин до войны работал строителем в Цхинвали. После войны он неделю пришлось жил у родственников - в родное село с большим трудом удалось вернутся лишь к 20 августа. С тех пор у родни по ту сторону разделительной линии он ни разу не был. «С тех пор жизнь стала хуже. В приграничном регионе нет никаких льгот на потребление газа и электроэнергии, а все леса остались за колючей проволокой. Работы никакой, яблоки и вишня еле покрывают расходы. Молодежь постепенно уходит. Люди перебираются в города, кто в Гори, кто в Тбилиси и Батуми», - говорит Роин.

Алим был одним из 3 жителей Нижнего Арцеви, который остался под российской оккупацией. На российской бронетехнике вошли казаки и осетинские боевики. Началось мародерство. К концу августа боевики покинули грузинские села, однако российские регулярные войска сняли блокпост в поселке Каралети только к началу октября. Сейчас Алим выращивает малину – у него ее целая плантация. Однако это сезонный доход, которого должно хватить на весь год. Местный бизнесмен Бессарион говорит, что после крушения СССР региону всегда уделялось мало внимания со стороны центральных властей. И хотя к началу войны некоторые дороги были заасфальтированы, на улицах в селе не было света, проблемой была питьевая вода. И хотя есть улучшения, канализация до сих пор не налажена.