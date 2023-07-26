В Грузии пояснили причину запрета на рейс из Казахстана

Авиационные власти Грузии пояснили, почему не выдали разрешение на осуществление рейса из Казахстана, на котором в Грузию должны были прилететь футболисты клуба «Актобе».

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, рейс должна была осуществить российская авиакомпания UVT AERO, которая находится под санкциями и внесена в черный список ЕС. Кроме того, ограничения распространяются и на борт авиакомпании, сказано в заявлении ведомства.

В Тбилиси говорят, что рейс теперь выполнит казахстанская авиакомпания SCAT Airlines, получившая разрешение на выполнение чартера в кратчайшие сроки.

Самолет с футболистами клуба «Актобе» приземлится в кутаисском аэропорту в 08:45 27 июля.