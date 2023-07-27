Вот мы тут все с вами плюшками балуемся, а тем временем, в городе Нью-Йорке продается квартира за 250 миллионов долларов.

Сперва чуть-чуть информации, а потом можно пофантазировать; на американском рынке недвижимости выставили жилплощадь, которая занимает верхние этажи небоскреба Central Park Tower. Если найдется такой человечек, который отстегнет за нее четверть миллиарда долларов, она станет самым дорогим объектом жилой недвижимости в стране.

«Central Park Tower расположен неподалеку от Центрального парка Нью-Йорка, в районе, известном как «Ряд миллиардеров». Там в последние годы появилось несколько новых высотных башен, где находятся самые дорогие квартиры города. Выставленный на продажу пентхаус, по сути, представляет собой трехэтажный дом, занявший этажи с 129-го по 131-й. Площадь объекта составляет 1625 кв. м» (Цитата из нью-йоркской консервативной ежедневной таблоидной газеты New York Post.)

1625 кв. метров! То есть в эту квартиру я мог бы поместить пятнадцать моих квартир и еще осталось бы место для чуланчика, где я хранил бы санки, ласты и велосипед «Орленок».

Прямо дух захватывает от таких возможностей.

В газете также сообщается, что в этой квартире семь спален, 11 ванных комнат, две кухни, множество помещений общего пользования и своя терраса, расположенная на высоте в 427 метров! А при горячем желании будущий покупатель сможет устроить там даже собственный бассейн.

Хотелось бы уточнить, где можно будет бассейн устроить, на террасе, в спальне или на кухне? Я б устроил у себя в кабинете. Наработаешься за день, напишешь анонимок, пасквилей, жалоб, доносов, а потом, не сходя с места – бултых в бассейн, и охлаждайся; плавай, играй в кита и думай о вечном.

Шутки шутками, конечно, но мое совковое воспитание не дает простора моей мысли. Не дает, так сказать, раззудить плечи и размахнуть руки. И, наверное, уже, и не даст. Для того, чтобы понять и осознать все возможности жития в таком доме, надо было родиться в приблизительно таком же по размеру и величию строении. А я родился и вырос в трешке, с родителями, с сестрой и строгой бабушкой, и мне такие масштабы, а главное, количество комнат не понять.

Ну, если вдуматься, зачем на 7 спален 11 ванных комнат? Было бы логично, если количество санузлов совпадал бы с количеством спален, тогда еще понятно. Но их, мокрых точек, чуть ли не на порядок больше. Вот сижу и думаю, а как же это так? И для чего? Может для кухарки, или камердинера, или для гостей? А что, пришли, к примеру, гости поиграть в бридж. Поиграли-поиграли, запарились от игры, вспотели! Так не идти же во влажной рубашке по Нью-Йорку-городу? Можно простудиться. Вот дорогой гость и заходит в гостевую ванную комнату, освежается, остывает, может быть, даже рубашку в раковине простирнет и на сушилке быстро просушит. А потом чистенький и свеженький пойдет домой.

Ерничаю сейчас, но это из-за растерянности. Совок сидит во мне и никуда уходить не собирается. Просматриваю фотки той квартиры – стекло, много стекла, витринные окна и вид на город. Для меня слишком все открыто, я бы занавесил. Но такие стеклянные стены не для того делают, что б их занавешивали. Они создают простор и горизонт.

Как-то я побывал в доме одного богатея, где все стены были стеклянными. Не сравню с двухсотпятидесятимиллионым пентхаузом, конечно, но все-таки квартира, вернее дом, был довольно внушительный. Там даже крыша была из стекла. Сам хозяин и его жена выглядели великолепно и сияли от гордости и счастья, а я чувствовал свою, как бы, незащищенность. Было у меня чувство, что я на улице нахожусь. На мой робкий вопрос, а где же шторы, семейная пара принялась громко и обидно смеяться надо мной. Для чего, мол, делать стены витринными, если их занавешивать? А потом пошел дождь и мы, сидя у камина и наслаждаясь мелодичным треском дорогих дров, любовались разрядами молнии прямо над нашими головами. Правда я, на всякий пожарный случай, для страховки надел на голову кепку, как психологическую защиту от электрических разрядов.

Глупость, конечно. Никакая молния не смогла бы пробиться сквозь прозрачную крышу, но мне в кепке было спокойнее.

Когда в квартире много комнат, то и людей должно быть много, по-моему, так. Мне одному с лихвой хватает спальни и, скажем, кабинета. В худшем случае, спальня может исполнять роль кабинета, чай, мы не графья. Конечно, тут вспоминается повесть М. Булгакова «Собачье сердце», эпизод, когда к профессору Преображенскому приходит комиссия жилтоварищества с желанием его уплотнить. Так вот, честно скажу, что в том эпизоде я, воленс-неволенс, был на стороне Швондера и по большому счету соглашался, что принимать пищу можно и в спальне.

Грустно все это, господа.

Помню несколько лет тому назад, когда я прочитал, что Джордж Харрисон еще в 1970 году купил и отреставрировал «Фрайар-парк», 120-комнатный викторианский неоготический особняк неподалеку от города Хенли-он-Темс в Великобритании, я долго думал о том, чем же можно заполнить все эти 120 комнат.

Я представить себе не могу, что в доме на одну семью может быть такое количество помещений. Зуб даю, процентов 99 читателей тоже не смогут сказать, что можно устроить в таком доме, чтоб все комнаты работали – то есть, чем эти комнаты заставить и что в них делать. Тем паче, что Джордж там жил только с женой и сыном.

Наверное, прислуга была у них, но... Но не в таком же количестве?

Нет, тема не благодатная, так как это все настолько дико для меня, что воображения не хватает.

Ладно, мир праху любимому моему Джорджу, а теперь снова про квартиру за столько миллионов.

А в принципе, чего еще говорить? Ну, продается такая квартира, и пусть себе продается. Тот, кто за нее даст 250 миллионов, он, конечно, отдаст не последние свои деньги. Столько же, как минимум у него еще будет отложено на черный день. Хотя, о чем я говорю? Все это не вмещается в мое сознание. Даже если завтра какой-нибудь Билл Гейтс отвалит мне по доброте душевной миллиардов десять, я все равно не куплю такую квартиру. Да, квартиру куплю, но не такую. Куплю побольше, чем я сейчас имею, с евроремонтом, и может в каком-нибудь престижном районе, в центре. А еще лучше, две квартиры - в центре и за городом. Но...

Но 1625 квадратных метров? Нет, это слишком много. Много и совершенно не нужно.

А почему ненужно? Потому что я совок и у меня нет воображения?

Не знаю...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях