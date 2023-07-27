Если вдруг с Марса к вам в гости приедет инопланетянин, который не знает, что у нас тут на шарике делается, и попросит в двух словах объяснить, в чем суть грузино-абхазского конфликта, что вы сможете ему ответить так, чтоб он все понял?

Если сформулировать общую картину коротко и в двух словах, то она выглядит так: абхазы считают грузин пришлым народом и воспринимают главной опасностью не какие-то политические факторы, а возможность возвращения беженцев. Перспектива снова стать 17% является главным мотивом, который на данный момент укрепляет решимость абхазов держаться на приличном расстоянии от Грузии.

На втором полюсе Россия, которая воспринимается ими как чересчур активный опекун, который вроде бы помогает, но всегда требует чего-то взамен. Главное его преимущество в сравнении с Грузией – это то, что грузинские беженцы, которые хотят вернуться – есть, а русских – нет.

Сейчас задача грузинской стороны заключается не в том, чтоб ее полюбили – этому не бывать, а в том, чтоб Россию больше невзлюбили

В итоге мы получаем следующий расклад – абхазы не любят ни грузин, ни русских, но грузин не любят больше. Сейчас задача грузинской стороны заключается не в том, чтоб ее полюбили – этому не бывать, а в том, чтоб Россию больше невзлюбили.

Вот такая ситуация вкратце и в двух словах. И в ближайшие, если не месяцы, то годы, она может измениться, и причиной этого может стать закон об апартаментах.

Благодаря этому закону, Россия может потерять в глазах абхазов то, пожалуй, единственное, на сегодняшний день, преимущество в сравнении с Грузией, которое она имеет – 250 000 грузин из Абхазии – это реальность, которая есть, и которую можно потрогать. 500 000 россиян в Абхазии – это всегда было теорией, которую абхазы не боялись.

Грузины хотят вернуться в свои дома и тем самым создают абхазам непреодолимые проблемы, россияне хотят все контролировать, но не рвутся сотнями тысяч на постоянное проживание в Абхазии. Это равновесие существовало все прошедшие десятилетия, и именно оно было главной причиной неизменности пророссийского курса в Сухуми.

Так было 30 лет, и ничего не предвещало, что ситуация может измениться – до закона об апартаментах.

500 000 россиян, живущих по соседству с абхазами, со своими деньгами, возможностями, паспортами, защитой со стороны государства, благодаря которому абхазы снова превратятся в те самые 17%, – эта картина перестала быть теорией. Произойдет это, конечно, не за год или два, но и столетие не понадобится.

Скажу еще, что чисто с точки зрения государственности, закон об апартаментах – вещь правильная, потому, что вымирание наций бывает разным – бывает от большого наплыва иностранцев, а бывает от полного отсутствия инвестиций, капиталов, и развития. Нация, лишенная инвестиций, с отсутствием какого-либо развития, обречена на медленное загнивание.

Закон об апартаментах дает толчок развитию, и в итоге деградация по крайней мере будет отложена – в общем, это как умирать с музыкой.

Возможное возвращение в Абхазию 250 000 грузин является для абхазов настоящим кошмаром, и именно это – главное препятствие на пути компромисса между сторонами

Но речь сейчас пойдет совсем не об апартаментах, а о чем-то совершенно другом. Как уже было сказано, возможное возвращение в Абхазию 250 000 грузин является для абхазов настоящим кошмаром, и именно это – главное препятствие на пути компромисса между сторонами. Если вдруг предположить, что абхазские грузины в один прекрасный день просто взяли, да исчезли с лица земли, договориться Тбилиси и Сухуми станет гораздо легче.

Тезис о том, что «250 000 грузин вернутся и мы снова станем 17%» – принимается за данность, и никто ее не оспаривает – это как черное назвать черным, а белое белым.

Однако, спустя 30 лет нелишним было бы задать вопрос, который пока никто не задавал – а откуда такое представление, что 250 000 человек вернутся в Абхазию? Ведь эта цифра – 250 000 – всего лишь статистика, которая не учитывает, что все эти сотни тысяч – люди со своей жизнью, со своими интересами, со своей судьбой, а не просто безликая масса, которую кто-то куда-то просто переместит.

Как-то так, чисто случайно, на днях у меня вышла интересная беседа с группой моих родственников из Абхазии, и в ходе нее выяснилось, что даже в случае, если теоретически Абхазия вернется в состав Грузии, большинство из них не планируют туда переезжать. У них своя жизнь, они уже давно устроены, у многих из них дети вообще в Европе – что им делать в Сухуми или Очамчире?

Эта беседа позволила сделать мне вывод большого политического значения – и это не ирония. На самом деле, никакие 250 000 грузин в Абхазию возвращаться не планируют, и это – совершенно новая реальность, в которой главная фобия абхазов перестает быть такой уж непреодолимой.

Нет, конечно, все 250 000 приедут – займут либо свои пустые дома, либо построенное на деньги ООН в качестве компенсации новое жилье, возможно, в другом месте. Сделают ремонт, купят мебель, приведут в порядок могилы родных, понежатся на пляже, отпразднуют возвращение, окропят стены дома шампанским – а потом уедут, кто в Тбилиси, кто в Москву, а кто в Берлин или Варшаву. И будут возвращаться – в отпуск, на праздники, под новый год. Как на дачу.

За прошедшие десятилетия все изменилось – никто не хочет жить в провинции, что грузинской, что абхазской, и начинать все с нуля только потому, что 30 лет назад случилось то, что случилось

На постоянное проживание в Абхазию вернется лишь небольшая часть из тех самых 250 000 грузин, в основном, старшее поколение.

Прошло 30 лет, и абхазские грузины полностью интегрировались в общенациональный социум, добились неплохих результатов в столице, многие из них уехали и продолжают уезжать в Европу. За прошедшие десятилетия все изменилось – никто не хочет жить в провинции, что грузинской, что абхазской, и начинать все с нуля только потому, что 30 лет назад случилось то, что случилось.

Даже шапочное знакомство с настроениями абхазских грузин на фоне закона об апартаментах наглядно свидетельствует – на сегодняшний день если абхазам и грозит перспектива стать 17% в Абхазии, то исходить она очень скоро будет не от Грузии, а от России. И если вчера это было теорией, то с принятием закона об апартаментах, эта станет реальностью.

Во всех остальных вопросах, чисто прагматически, Абхазии гораздо выгоднее быть в некоем альянсе с Грузией, которая плотно контролируется западными союзниками и будет значительно больше считаться с интересами абхазов.

Сегодня традиционная, ксенофобская Грузия постепенно уходит в маргинальное поле, и умирает, ограничиваясь охотой на гей-активистов раз в год. Городской средний класс стремительно европеизируется и приносит с собой европейское отношение к меньшинствам.

На фоне закона об апартаментах и реальной угрозы для абхазов утонуть в российском океане – настроения в Абхазии могут измениться. Хоть и не сразу.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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