Можно ли назвать Цхинвал зеленым городом и много ли в городе парков, где можно спастись от летней жары? «Эхо Кавказа» узнало мнение горожан.

Алена: Город-то достаточно зеленый, но мест отдыха, я считаю, недостаточно. Мне кажется, если бы было больше мест отдыха, было бы еще комфортнее и для детей, и для подростков, и для людей старшего возраста.

Агунда: Скорее, я считаю, что он недостаточно зеленый. Наверно, надо еще больше деревьев посадить, озеленить. Наверно, тогда будет нормально. Главное, чтобы город был чистый и красивый. Сейчас тоже неплохо, за последнее время к этому приложили усилия, как видно, но хотелось бы еще лучше.

Дина: Было бы лучше, если бы посадили больше деревьев, тогда город стал бы намного зеленее. Я обращаю на это внимание особенно летом в жару, когда гуляю. Так было бы лучше и для туристов, которые приезжают из-за границы, из Москвы. У них же в городах не растут деревья, там машины, выхлопные газы, а здесь если будет больше деревьев, они будут ощущать грань между природой и гордом.

Кристина: Необходимо, чтобы было больше растительности, так как наш город славится своей природой и тем привлекает туристов. Многие приезжают сюда немного отдохнуть от городской суеты. Думаю, они отдыхают, любуясь на всю эту красоту, и им не приходится выезжать за город. Можно никуда не выезжать, просто гулять по улице и наслаждаться природой. Поэтому, я думаю, стоило бы больше внимания этому уделить.

Мария: Нет, недостаточно зеленый по мне. Здесь много красивых мест, которые надо просто благоустроить. Например, озеро со стороны улицы Мамсурова, Большой парк. Если бы их благоустроили как надо, уже появилось бы два места, куда в выходные можно было бы выбираться. Большой парк более или менее обустроен, но, если бы пруды наполнили водой, хотя бы для детей, думаю, они бы там с удовольствием время проводили. А озеро вообще вокруг не обустроено, там даже воды нет сейчас. И все. А так, все отлично. Это лучший город Земли!

Марианна: Я как человек, который приезжает только зимой и летом, обожаю этот город и приезжаю, наслаждаюсь. Сейчас мы находимся на площади, мне достаточно все зелено, все красиво. Но, конечно, есть места, которые нужно развивать, благоустраивать, чтобы людям было интереснее там находиться в окружении других людей. Мне нравится, но есть куда стремиться.

Алана: Инфраструктуры у нас не хватает, но если говорить о том, сколько деревьев, зеленых насаждений, то еще со времен СССР говорили, что Цхинвал – один из самых зеленых городов. Мне кажется, в целом у нас все нормально с этим. Нужно заботиться о чистоте улиц, чтобы были какие-то места, побольше мест, где можно наслаждаться этими растениями. Но если посмотреть в общем на улицы, то они достаточно зеленые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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