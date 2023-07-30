В Пекине торжественно открыли бюст Шота Руставели

В Пекине, в Университете языка и культуры, состоялось торжественное открытие бюста великого грузинского поэта, автора поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, сообщает SOVA со ссылкой на администрация правительства Грузии.

Выступая перед собравшимися, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность президенту КНР Си Цзиньпину и представителям Университета языка и культуры Пекина за признание заслуг Шота Руставели в мировой литературе, чем, как отметил премьер, подчеркивается значимость наследия Грузии.

По словам Гарибашвили, еще раз подтверждена верность идее культурного обмена и содействия дружбе между Грузией и Китаем.

«Этот случай подтверждает углубление культурных и образовательных связей между нашими двумя народами и уважение к богатому литературному наследию Грузии, а также Китая.

Вклад знаменитого грузинского поэта Шота Руставели в мировую литературу XII века является величайшим и отмечается как одно из важнейших событий. Его эпическая поэма «Витязь в тигровой шкуре» является не только шедевром грузинской литературы, но и доказательством дружбы, мудрости, универсальности человеческих эмоций и ценностей. Это - работа, которая выходит за рамки границ, языков и столетий, которая находит отклик во всем мире, в том числе и здесь, в Китае.

Пусть эта статуя твердо стоит как символ дружбы и взаимного уважения и станет мотивацией, которая приведет к более светлому и взаимосвязанному будущему. Спасибо вам!» - заявил Ираклий Гарибашвили.