Блинкен выразил обеспокоенность в связи с ухудшающимися условиями в Нагорном Карабахе

Накануне, 29 июля, госсекретарь США провел беседу с президентом Азербайджана. Об этом сам Энтони Блинкен сообщил в Twitter, отметив, что США выразили Ильхаму Алиеву глубокую обеспокоенность в связи с ухудшающимися гуманитарными условиями в Нагорном Карабахе.

По словам официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, госсекретарь Блинкен подчеркнул настоятельную необходимость свободного проезда коммерческих, гуманитарных и частных транспортных средств через Лачинский коридор и подчеркнул необходимость компромисса по альтернативным маршрутам, чтобы гуманитарные грузы могли дойти до населения непризнанного Нагорного Карабаха.

Госсекретарь США в своем сообщении в Twitter призвал стороны продолжить диалог для достижения долгосрочного мирного соглашения.

Радио Азатутюн отмечает, что гуманитарная обстановка в Нагорном Карабахе в следствие продолжающейся фактической блокадой со стороны Азербайджана ухудшается день ото дня. После инцидента с размещением азербайджанского флага на мосту Хакари 15 июня в Нагорный Карабах вообще не поступало ни одного груза. Что будет с гуманитарной помощью, отправленной из Армении четыре дня назад, пока неизвестно. Грузовики с 360 тоннами гуманитарного груза до сих пор находятся в Корнидзоре в Сюникской области Армении, а Азербайджан не пропускает их в Нагорный Карабах через пропускной пункт в Лачинском коридоре, который в Ереване и Степанакерте считают незаконным.