В Батуми на акции против лайнера с туристами из РФ задержали 23 человека

В Батуми на акции против захода лайнера Astoria Grande с туристами из России задержали 23 человека, сообщили в МВД Грузии. Им вменяется в вину мелкое хулиганство и неподчинении полиции.

Среди задержанных – гражданка Украины. Как сообщил «Эху Кавказа» почетный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе, он пока не смог встретиться с задержанной, она находилась в здании департамента полиции.

На вечер в Батуми запланирована акция протеста с требованием освободить всех задержанных. Митинг против прибытия в Грузию круизного лайнера продет и в Тбилиси.

Astoria Grande отправился в круиз 29 июля по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. Среди пассажиров лайнера – звезды телеканала RU.TV, поддерживающие полномасштабное вторжение России в Украину и российского президента Владимира Путина, в том числе бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, белорусский певец Дмитрий Колдун и участники российской группы «Те100стерон».