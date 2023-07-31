Родные разыскивают пропавшую в Гали девушку

В самопровозглашенной республике Абхазия пропала девушка – Натия Бахтадзе 1995 года рождения. Последний раз ее видели 28 июля в Гали.

«С тех пор её никто не видел, на связь не выходила», – говорится в сообщении «ГалМедиа».

Мать девушки опубликовала пост в соцсети с просьбой о помощи, обращаясь к абхазскому лидеру Аслану Бжания, омбудсмену Анас Кишмария, депутату Тимуру Шергелия и гражданам Абхазии.

«Разыскиваем уже четвёртый день. Есть подозреваемые», – пишет Иамзе Агумава.

Официальные абхазские ведомства информацию пока не комментировали.