США ужесточили требования к безвизовому въезду гражданам Венгрии

США ужесточили требования к безвизовому въезду для владельцев венгерских паспортов. Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов в Будапеште.

Согласно изменениям, срок действия разрешения на безвизовый въезд для граждан Венгрии, который получают через Электронную систему авторизации въезда (ESTA), сокращается с двух лет до одного года. Кроме того, теперь разрешены будут только однократные поездки, а не многократные, как это было до сих пор.

В заявлении дипмиссии США говорится, что в период с 2011 по 2020 год Венгрия предоставила гражданство примерно миллиону человек. В основном паспорта получали этническим венгры из соседних государств – уроженцы Румынии, Словакии и Украины. При этом, по утверждению Вашингтона, Будапешт не принял соответствующих мер безопасности для проверки соискателей гражданства.

Программа безвизового въезда в США действует для 40 стран мира. По ней гражданам этих стран предоставляется право на пребывание в США в течение 90 дней. Венгрия – единственная из списка, кого затронуло ужесточение правил.

Решение США принято на фоне обострившихся отношений Будапешта с союзниками по НАТО. Парламент Венгрии до сих пор не одобрил заявку на присоединение к военному союзу Швеции. Кроме того, страны Запада считают, что венгерские политики, до сих пор поддерживают повестку Кремля.

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