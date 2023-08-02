Правоохранители Абхазии ищут пропавшую жительницу Гальского района Натию Бахтадзе. Арестован подозреваемый, его имя в интересах следствия не разглашается. О том, где находится девушка, пока ничего не известно, но, по словам депутата Тимура Шергелия, есть оперативная информация, которая позволяет надеяться, что в ближайшее время преступление может быть раскрыто.

Первой о пропаже дочери сообщила в социальных сетях ее мама Иамзе Агумава. Она обратилась с открытым письмом и просьбой о помощи к президенту Абхазии Аслану Бжания, омбудсмену Анас Кишмария и депутату парламента Тимуру Шергелия.

Возглавлявший в прошлом Гальское отделение СГБ Тимур Шергелия проинформировал о том, как развивалась ситуация после обращения к нему Иамзе Агумава:

«Гражданка Агумава Иамзе обратилась ко мне 28 числа примерно в девять часов вечера и сообщила о том, что ее дочь Бахтадзе Натия вышла из дома примерно в шесть часов вечера и не вернулась. Я сразу отреагировал, позвонил в Министерство внутренних дел, позвонил в прокуратуру и в Службу государственной безопасности, чтобы они выехали на место, узнали подробности и отреагировали. Службы и компетентные органы выехали на место, начали выяснять обстоятельства и выяснилось, что она действительно вышла из дома примерно в шесть часов, с того момента ее телефон выключился и ее местонахождение невозможно было установить. Несколько дней, в субботу и в воскресение, этим делом занималась оперативно-следственная группа, заявление матери о пропаже дочери тоже было. На сегодняшний день задержан подозреваемый, ведется соответствующая работа, но пока еще не известно и не установлено местонахождение девушки. По этому факту уже собраны соответствующие материалы для возбуждения уголовного дела.

– О самой девушке ничего не известно и арестованный ничего не рассказывает, да?

– Есть серьезные наработки у оперативно-следственной группы, но я не хочу забегать вперед и что-то говорить, компетентные органы работают. Я думаю, что в ближайшее время преступление будет раскрыто. Но на данный момент местонахождение не знаем, только устанавливаем. Я сам выезжал туда, общался с матерью и с близкими родственниками, есть, конечно, моменты, на которые нужно отреагировать, на которые нужно обратить внимание. Я думаю, что компетентные органы отработают, и в ближайшее время мы получим результат.

– Вы на связи с родственниками?

– Да, я с ними на связи, я только что выехал оттуда, общаюсь с родственниками, я вижу, что люди, которые занимаются этим вопросом, делают все возможное, чтобы раскрыть это преступление.

– А девушка жива? Ничего об этом не можете сказать?

– Нет, пока никакой информации, абсолютно ноль.

– Скажите, пожалуйста, Тимур, мама в каком состоянии?

– Мать – педагог, она после войны постоянно проживает на территории Абхазии, работает преподавателем в средней школе. Сама Бахтадзе Натия с высшим образованием, работала в средней школе города Гал, преподает русский язык и литературу. Нормальная семья, я ничего плохого о них не слышал, пользуется доверием, уважением среди родственников, в районе, в обществе, в коллективе».

Специалист информационного отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Абхазии Шарида Тужба прокомментировала ситуацию и обращение Иамзе Агумава к Уполномоченной Анас Кишмария:

«Как только об этом стало известно аппарату Уполномоченной по правам человека, Анас Кишмария связалась с руководством правоохранительных органов страны для получения информации, после чего выехала в город Гал к Иамзе Агумава. Об исчезновении Натии Бахтадзе стало известно в пятницу 28 июля. С первых дней ее поиском занимаются абхазские правоохранители. Вместе с тем мы отмечаем появление всевозможных слухов, догадок и домыслов, которыми многие пользователи социальных сетей, не стесняясь, делятся в сети Интернет. Хотелось бы попросить проявлять сдержанность в эмоциях и ориентироваться только на официальную информацию, тем более когда речь идет о судьбе человека и переживаниях родных и близких пропавшей девушки».

Появившаяся информация о том, что Натия Бахтадзе жива и вернулась домой, на данный момент не соответствует действительности.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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