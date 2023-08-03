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Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатряна

Вагиф Хачатрян до задержания

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева навестила задержанного 29 июля азербайджанскими пограничниками жителя непризнанного Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна.

Как сообщает агентство АПА, в присутствии врача и психолога омбудсмен выслушала его и проверила условия его содержания под стражей.

Хачатрян якобы выразил признательность за гуманное отношение к нему, создание возможности связаться с семьей, оказанную медицинской помощь, сказав, что в его самочувствии произошли положительные изменения.

Видео и фотографии, сделанные в ходе посещения, будут отправлены соответствующим международным структурам, сообщили в Баку.

68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян был задержан азербайджанскими пограничниками 29 июля в Лачинском коридоре и перевезен в Баку, когда в сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал из Карабаха в Армению на лечение.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что «ему было предъявлено обвинение» еще в 2013 году, было принято решение о его аресте, в том же году он «был объявлен в международный розыск». Задержанного жителя Нагорного Карабаха Баку обвиняет в «геноциде, депортации азербайджанцев». Между тем, омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что ни в одной системе международного розыска нет информации о розыске Вагифа Хачатряна.

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