Оползень сошел в Раче. Возможно, есть пострадавшие

Оползень сошел в селе Шови в высокогорном грузинском регионе Рача. Возможно, есть пострадавшие.

По информации издания Sakartvelos ambebi и гражданской активистки Это Арсанидзе, в зоне оползня находятся 16 человек, в том числе шестеро детей.

Как рассказала Арсанидзе грузинской службе Радио Свобода, несколько семей во время происшествия находились у источника с минеральной водой.

«Мы вызвали вертолет около 40 минут назад, пока он не появлялся», – говорит она.

По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на место уже направляются спасатели, два вертолета пограничной службы. Ведомство пока не располагает информацией о пострадавших.