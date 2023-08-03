Вылетевший из Тбилиси самолет «Азимута» совершил экстренную посадку

Самолет Sukhoi Superjet российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс по маршруту Тбилиси–Москва 2 августа вечером, был вынужден вернуться в тбилисский аэропорт.

По информации источника «Эха Кавказа», самолет не смог убрать шасси при взлете и совершил экстренную посадку в Тбилиси примерно через 20 минут после взлета. Это подтверждается и данными портала Flightradar.

Пассажиры в течение нескольких часов ждали новый самолет, который доставил их в Москву. Рейс, запланированный на 22:45 по тбилисскому времени, состоялся в 04:35 утра.

В соцсетях пишут, что в тбилисском аэропорту не было официального представителя «Азимута».

Авиакомпания начала выполнять прямые рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва с 19 мая текущего года.