Почти месяц назад, 5 июля, парламент Абхазии принял постановление «Об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждении русской и английской транскрипций их наименований». Поскольку это не закон, а постановление, здесь нет необходимости подписания его президентом, и новая транскрипция ряда топонимов уже принята.

Впрочем, с самого начала после постановления в обществе зазвучали вопросы, причем они касались не только нововведений, но и ряда тех топонимов, которые были приняты парламентом вскоре после Отечественной войны народа Абхазии и употребление которых должно было бы давно единодушно укорениться. Вот и вчера не раз возникали дискуссии по отдельным вопросам топонимики, когда в Государственном управлении Республики Абхазия по государственной языковой политике состоялось совещание в связи с данным постановлением. Вела совещание, проходившее на абхазском языке, начальник управления Гунда Квициния.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с депутатом абхазского парламента, который инициировал принятие названного постановления, Инаром Гицба. Вот что он рассказал о совещании:

«Человек пятнадцать было – представители научного сообщества, Академии наук, АбИГИ… В общем, рассматривалось постановление. Там два вопроса было. Первое. Создание рабочей группы, комиссии, приведение в исполнение этого постановления. Кабинет министров поручил управлению по языковой политике изучить вопрос, разработать реестр по внесению изменений в учебники географии, природоведения, в карты и так далее. То есть очень масштабная работа должна быть проведена. Плюс к тридцатому сентября – это второй вопрос… «Абхазавтодор» передал ксерокопии дорожных указателей, которые сегодня существуют. И, по мнению большинства ученых, лингвистов, там содержатся ошибки, и «Абхазавтодор» просил как можно быстрее внести туда изменения и правки, чтобы они могли – эти указания к 30 сентября заменить на правильные.

– Постановление парламента на совещании было принято единодушно или там были какие-то возражения?

– Были уточнения некоторые. Большинство из тех, кто там присутствовал, детально не имели возможность до совещания просмотреть все. И там возникали по ходу некоторые вопросы. Вячеслав Андреевич Чирикба там был тоже, и мы с ним… ну, в большей степени он, конечно, как автор этого труда… мы многие вопросы снимали. В частности, писатель Даур Начкебиа задал вопрос, как парламент принял такое постановление, разве у вас есть в депутатском корпусе специалисты в этой области? Ну, я ему объяснил, что мы работаем с продуктами интеллектуального труда, нашей науки. И вот за основу мы взяли этот словарь, который Вячеслав Андреевич Чирикба издал и в котором предлагается транскрипция на русский и английский языки абхазских топонимических названий.

– А что за уточнения конкретные были?

– Ну, там много всего… Были те, которые говорили, на абхазском звучит «Очамчыра», но зачем и на русском так писать, если по-русски благозвучнее «Очамчира», через «и». А я, в частности, был один из тех, кто сказал, что, может, по-русски это и благозвучней, хотя я не совсем понимаю, что значит благозвучней в этом контексте, но по-китайски или по-французски это звучит неблагозвучно. То есть зачем мы должны подстраивать наши аутентичные названия под другие языки. Кстати, в русском языке прекрасно существует буква «ы».

– Инар, приближается 15-летие освобождение верхней части Кодорского ущелья. Собираются использовать в СМИ, в частности, по-прежнему именно такой топоним.

– Ну, а что оно, как-то иначе теперь называется?

– Так Кудры же в вашем постановлении, река Кудры, правильно.

– Кудры, да.

– В таком случае надо говорить и писать про ущелье реки Кудры, правильно?

– Знаете, я думаю, тут не будет ошибкой – сказать и Кодорское ущелье, и ущелье реки Кудры».

Затем мы связались и с упомянутым директором Абгосиздата Дауром Начкебиа. Он – абхазский прозаик, и не меньше других озабочен восстановлением всех исконных абхазских топонимов в стране. Но при этом призывает к тому, чтобы при переводе топонимов на русский язык не забывать и о неких компромиссах. Он говорит:

«Все равно русский язык является у нас языком делопроизводства, если не ошибаюсь. У него очень высокий статус в Абхазии русского языка. Как можно не учитывать этого?

– Да, тут еще и такая проблема, которая реально существует. В некоторых исконных абхазских топонимах есть звуки, которые в русском языке не отражены.

– Вот вчера тоже по этому поводу возникла дискуссия. Я сказал, что сейчас мода пошла – писать на русском название села Пакуащ – чтобы отражался последний звук. Как в абхазском языке. Насколько это правильно? «Щ» в русском языке – некрасивая, неблагозвучная буква. По-моему, это нехорошо».

Даур Начкебиа – сам уроженец этого села. До войны оно по-русски писалось как Поквеш, после изменения топонимики в 1996 стало писаться Пакуаш, что ближе к абхазскому оригиналу, но Пакуащ – это уже, насколько знаю, отсебятина. Хотя тоже встречал в текстах на русском. Далее Начкебиа даже вышел за рамки топонимики как таковой и обратился к образованию прилагательных от топонимов:

«Потом вопрос возник, соблюдаются ли всегда нормы русского языка. Гал… Я сказал, что «Галский» – это неправильно, надо писать «Гальский».

– Я тоже так всегда пишу.

– А они говорят, ну мы, мол, можем иногда, чтобы сохранять абхазское, нарушать нормы русского языка. Я говорю: как ты можешь нарушать нормы русского языка, если пишешь на русском… Тогда не пиши на русском. Это неправильно, неграмотно. И при чем тут абхазское? Как будто мягкий знак тут ассоциируется с грузинским – Гали…

– Они не понимают, что в русском языке в прилагательных «л» смягчается. Уральские горы, хотя существительное – Урал».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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