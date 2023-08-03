Газета «Независимая Республика» пишет о самой обсуждаемой теме в стране – законопроекте об апартаментах. Издание напоминает, что после провала «майнинговой реформы» сегодня всплывает идея апартаментов.

Майнинг – это была большая ошибка нынешней власти. Теперь убедить народ, что с апартаментами будет лучше, – в это никто не поверит

«Конечно, они не приживутся на нашей земле. Безоблачная жизнь с майнингами – этому доказательство. Какие бы ободряющие цифры не назывались, апартаменты решат только проблему пришедшего бизнеса и наших заинтересованных групп – будь то отдельный гражданин, чиновник, депутат или какое-то высокое должностное лицо. В целом Абхазия, народ получат только проблемы. Откуда такая уверенность? На встрече с общественностью Очамчырского района президент РА сказал, что уже построили в Сухуме несколько апартаментов, но они доход государству не принесли. Поэтому, дескать, мы хотим принять закон, чтобы было все прозрачно. Возникает вопрос – если несколько апартаментов прошли «незаметно» мимо государства, то сколько потом будет «проскальзывать» мимо прозрачного закона? Ведь известно: чтобы достичь своей цели, бизнес не только тратит большие суммы, но и приходит к вам с большими деньгами, как с тараном. Их «атаки» (откаты) выдерживают не все. Наши люди прямо говорят, что на апартаментах будут наживаться другие, группы лиц. Нам законной помощи не будет. Майнинг – это была большая ошибка нынешней власти. Теперь убедить народ, что с апартаментами будет лучше, – в это никто не поверит», – уверен редактор газеты Юрий Кураскуа.

Сегодня торопливость в строительстве апартаментов в Абхазии, на его взгляд, показывает, что оно «проталкивается некими бизнес-сообществами, которые афишировать себя в республике не хотят».

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Главный врач Республиканского наркологического диспансера Ирма Ануа в интервью медиа-клубу «Апсны.Иахьа» рассказала о ситуации с женской наркоманией. Она сообщила, что на амбулаторном лечении в диспансере две пациентки и одна на стационарном. С алкогольной зависимостью 37 женщин стоят на учете, они выявлены впервые в прошлом году. В этом году была одна двадцатилетняя девушка, которая впервые попробовала мефедрон. По словам Ирмы Ануа, среди женщин наркозависимость встречается, но не массово, а эпизодически:

Я думаю, что в Абхазии больше наркозависимых женщин, чем видим мы, но женский алкоголизм и наркомания проходят более скрытно

«Чаще всего женщин к употреблению наркотиков привлекают мужчины. Это могут быть друзья, знакомые. Я думаю, что в Абхазии больше наркозависимых женщин, чем видим мы, но женский алкоголизм и наркомания проходят более скрытно, чем у мужчин, все завуалировано и выявляется на поздних стадиях».

Они подчеркнула, что наркомания – это заболевание, которое часто приводит людей к криминальному образу жизни, заставляет нарушать закон, прибегать к кражам и незаконной перевозке наркотиков. Ирма Ануа также отметила, что есть случаи, когда наркозависимые с большим стажем употребления в один день решают бросить опасную привычку.

«В Абхазии есть группа анонимных наркоманов, которая уже три года существует. Этот метод терапии сформировался в США более 80 лет. Программа показала свою эффективность, сначала врачи скептически к ней относились, но сейчас ее уже поддерживают все наркологи мира. Есть люди, у которых ремиссии длятся по 8, 9, 10 лет. Они состоят в таких группах, помогают друг другу и поддерживают», – сказала она. В Абхазии три группы «анонимных наркоманов» – в Сухуме, Гудауте и Гагре.

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Агентство социальной информации «Апсны» пишет о проблеме использования животных для фото с туристами. Заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко рассказал агентству, как государство пытается бороться с этим бизнесом.

Он уточнил, что использование диких животных в коммерческих целях в Абхазии запрещено. Этот запрет устанавливает соответствующее распоряжение кабинета министров от 2006 года, которое переиздается правительством ежегодно в преддверии курортного сезона. Оно предполагает административную ответственность в виде штрафа максимум до двух тысяч рублей и конфискации животного.

Издание отмечает, что у экологов есть сегодня право наложить штраф и выписать предписание не использовать животное в дальнейшем, но изъять его у владельца им попросту некуда. Для этих целей в стране нет ни пунктов временной передержки, ни питомников. А минимальные штрафы не пугают людей, зарабатывающих на показе животных. Изменить ситуацию поможет только значительное увеличение штрафов, считают в комитете по экологии. Документ, предусматривающий увеличение штрафов в десятки раз, уже разработан экологами и отправлен в правительство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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