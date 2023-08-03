25 июля в 1980 году нас покинул Владимир Семенович Высоцкий.

Уже 43 года прошло, а было вроде бы как вчера.

Мне посчастливилось два раза видеть Высоцкого, так сказать, «живьем». Когда театр на Таганке приезжал на гастроли в Тбилиси (а было это, кажется, в 1979 году), я смог побывать на любимовском спектакле «Гамлет», где Владимир Семеныч играл самую важную роль для всех драматических артистов. И потом еще во Дворце спорта он дал концерт, и я на этом концерте присутствовал. До сих пор помню восторг, когда я увидел Высоцкого на сцене с гитарой. Вместе с ним на сцене были Леонид Филатов и Валерий Золотухин. Золотухин своим сильным голосом пел народные песни, и, честно говоря, особо меня не впечатлил. Леонид Филатов читал свои стихи... но мы, многочисленные зрители, особо на них не обращали внимания и с нетерпением ждали выхода Самого.

Кстати, тогда я не знал, что Леонид Филатов – очень сильный поэт, и у него в дальнейшем появится великолепная пьеса-сказка «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», которую я очень люблю и которая разошлась на цитаты. Но тогда главным был Высоцкий.

Что касается «Гамлета», то у меня по поводу той постановки свое «особое» мнение. Мне Гамлет Юрия Любимова не очень, как говорится, «зашел». Да, это было очень необычно: и крутящийся занавес Боровского, и сценография, и черные тона... Но...

Но решение спектакля было не моим.

Конечно, сколько Гамлетов, столько и решений, но для меня Высоцкий слишком «негамлетистый». При наличии неуемной, бурной страсти и запала, которые присутствовали у Высоцкого, и с той энергией, с какой он играл Гамлета, по всем законам Клавдия он должен был ухлопать в первом же действии, а не ждать пять долгих актов. Но это сугубо мое мнение. Многим спектакль нравится, и это очень хорошо.

Сегодня я хочу как раз поговорить о Высоцком-актере, а не авторе-исполнителе собственных песен, тем более что вряд ли чего нового я смогу сказать в этом направлении. Скажу только, что сегодня я его песни слушаю с тем же восторгом и счастьем, как и 40 лет тому назад. Ничего не изменилось.

А вот насчет его актерства...

Я понимаю, что в советские времена к Высоцкому со стороны власти было очень настороженное отношение. Власти его боялись, так как он, как говорится, выпадал из гнезда. Он не вписывался в общий антураж по многим параметрам, начиная от жены-француженки и кончая обожествлением со стороны почти всех слоев населения.

Поэтому стихов Высоцкого не печатали и старались также особо не снимать его в кино. Во избежание лишней популярности. А фильмы, в которых он иногда умудрялся играть, были далеко не лучшего качества.

Сравнительно недавно я узнал, что Эльдар Рязанов собирался в свое время снимать фильм «Сирано де Бержерак» по пьесе Ростана и на пробы пригласил Высоцкого. В итоге Рязанов на роль Сирано утвердил... Евгения Евтушенко. А Высоцкому при встрече сказал, что он принял такое неординарное решение из-за того, что, по его мнению, будет интересно, если гасконского поэта Сирано сыграет не актер, а именно поэт. И тогда Владимир Семенович обиделся и спросил Рязанова, а что, он его поэтом не считает?

Это был 1969 год, и Высоцкий еще не был, видимо, так популярен со своими песнями. Рязанов потом очень сожалел об этой своей невольной бестактности.

В итоге фильм так и не сняли. Замминистра кинематографии Баскаков приостановил уже начавшееся кинопроизводство как раз из-за того, что Евтушенко должен был играть Сирано. Видимо, власти в то время даже Евтушенко не очень доверяли. Замминистра предложил Рязанову поменять исполнителя главной роли, но режиссер заупрямился и вообще прекратил съемку. На том дело и завершилось.

Меня повело в сторону, а я хотел рассказать о моих впечатлениях о киноролях Высоцкого. Так вот, с полной уверенностью могу сказать, что в кино Высоцкому не повезло. Наверное, я видел все фильмы с его участием, и могу сказать, что только два из них для меня имеют определенную ценность – это «Служили два товарища» и, естественно, «Место встречи изменить нельзя».

В «Служили два товарища» Высоцкий исполнял роль поручика Александра Брусенцова, и сыграл очень убедительно. Фильм «Служили два товарища» – отличная картина. Она и сегодня смотрится с большим интересом. А как там играет Ролан Быков... это мастерство высшего полета! Даже Олег Янковский, которого я не очень люблю как актера, в картине сыграл весьма достойно. И с Высоцким было абсолютное попадание в роль.

Вторая картина, как я уже сказал, был пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя». Высоцкий там играл Глеба Жеглова. Играл очень хорошо и своей невероятной харизмой затенял всех остальных. Когда он был в кадре, я на других уже не очень обращал внимание.

Вообще-то к этому сериалу мое отношение со временем изменилось. Я даже подумываю написать большое эссе по этой картине. Я ее смотрел не один раз, и с каждым разом замечал все больше, как бы это сказать, слабинок! Я бы даже осмелился признаться, что картина по большому счету не очень убедительная, но... нет. Сейчас не буду об этом говорить.

Хотя Высоцкий там – ну, очень хорош. И его образ отличается от персонажа братьев Вайнеров, который по книге грубоват и прямолинеен. Жеглов Высоцкого гораздо глубже и интереснее, чем его литературный аналог.

Что касается остальных фильмов с Высоцким – они по большому счету слабые. В одном из ранних фильмов «Стряпуха» его почему-то озвучивал другой актер, и это было совсем уже нехорошо. Кстати, имя актера, голосом которого говорил Высоцкий, доподлинно неизвестно. Говорят, что его озвучивал Эдмонд Кеосаян, постановщик культовых «Неуловимых мстителей» и отец Тиграна Кеосаяна. И даже песни в фильме за Высоцкого исполнял какой-то артист хора.

Ну, полный беспредел, скажу я вам.

В общем, по моему скромному мнению, с ролями в кино Владимиру Семеновичу не повезло. Высоцкий участвовал в пробах в фильмы «Девчата», «Операция Ы» (на роль Шурика!), на роли Остапа Бендера и у Швейцера, и у Гайдая. Он даже пробовался на роль Пашки Колокольникова в шукшинском «Живет такой парень» и на роль Жоржа Милославского в «Иван Васильевиче». Кстати, оба раза роль у него «увел» Леонид Куравлев, и за это Владимир Семенович был на него обижен. Хотя какой из Высоцкого Пашка Колокольников?

Резюмируя сей короткий опус, я могу сказать одно: у Владимира Высоцкого был настолько специфический голос, узнаваемый голос во всем Союзе, что очень трудно было лично мне, глядя на его персонажей в фильмах, как-то отрешиться от его бардовской деятельности. И каждый раз, глядя на экран, я все время подсознательно ждал, когда же он запоет.

Понимал, что это был бы нонсенс, но все равно ждал.

Ждал, потому что он для меня оставался певцом Высоцким, а не тем персонажем, в который он перевоплощался.

А что, было бы весело, если бы Дон Гуан в мини-сериале Михаила Швейцера «Маленькие трагедии» вдруг запел бы:

«Вдоль обрыва, по-над пропастью,

По самому, по краю...»

Это я шучу.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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