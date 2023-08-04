Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Грузии 7 августа будет объявлен день траура по погибшим в Шови

Шови, 4 августа

В понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура по погибшим в курортном поселке Шови. Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший зону бедствия, где накануне сошел оползень.

Гарибашвили сообщил, что число погибших увеличилось до семи. По его словам, в предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны.

«Ситуация очень тяжелая. Место, где находились коттеджи, полностью покрыто оползнем», – заявил Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что более 30 человек все еще не выходят на связь в зоне стихии.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG