В Грузии 7 августа будет объявлен день траура по погибшим в Шови

В понедельник, 7 августа, в Грузии будет объявлен день траура по погибшим в курортном поселке Шови. Об этом объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший зону бедствия, где накануне сошел оползень.

Гарибашвили сообщил, что число погибших увеличилось до семи. По его словам, в предстоящие дни к поисковым работам будут подключены силы Минобороны.

«Ситуация очень тяжелая. Место, где находились коттеджи, полностью покрыто оползнем», – заявил Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что более 30 человек все еще не выходят на связь в зоне стихии.