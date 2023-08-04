Международное сообщество выражает соболезнования семьям погибших в Шови

Международные партнеры Грузии выразили свою солидарность в связи с событиями, произошедшими в результате оползня в Шови. Главы правительств, министры, дипломаты выразили соболезнования семьям погибших, передает Civil Georgia.

По информации ведомства, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Министр выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Грузии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Министр Байрамов выразил готовность Азербайджана оказать помощь в спасательных работах. Министр Дарчиашвили поблагодарил его за солидарность и поддержку.