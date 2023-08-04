Международное сообщество выражает соболезнования семьям погибших в Шови

Международные партнеры Грузии выразили свою солидарность в связи с событиями, произошедшими в результате оползня в Шови. Главы правительств, министры, дипломаты выразили соболезнования семьям погибших, передает Civil Georgia.
- Посольство США в Грузии: «С глубокой скорбью приносим соболезнования семьям и друзьям погибших в Шови и молимся за своевременное нахождение пропавших без вести. В эти трудные минуты вдохновляет самоотверженность спасателей и единство грузинского народа, полное желания искренне поддержать перед лицом трагедии».
- Представительство ЕС: «Представительство Евросоюза в Грузии выражает искренние соболезнования родным и близким тех, кто трагически погиб в результате разрушительного оползня в Шови. Делегация ЕС внимательно следит за продолжающимися спасательными операциями, проводимыми соответствующими агентствами, медиками и людьми, и надеется, что все, кто остался и пропал без вести в зоне бедствия, смогут благополучно вернуться в свои дома».
- Программа развития ООН в Грузии: «Мы опечалены трагическими событиями, произошедшими в результате схода оползня в регионе Рача. Приносим соболезнования семьям погибших и выражаем надежду на то, что люди, застрявшие в зоне стихийного бедствия, смогут выбраться быстро и безопасно».
- Посольство Турции в Грузии: «С большой печалью узнали о людях, погибших в результате оползня в Шови. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».
- Посольство Украины в Грузии: «Посольство Украины в Грузии выражает соболезнования народу Грузии и выражает искреннюю скорбь в связи с трагической гибелью людей в результате схода оползня на курорте Шови в горном регионе Рача. Выражаем соболезнования семьям погибших. Мы склоняем головы перед ними с печалью».
- Посол Германии в Грузии Петер Фишер: «От имени Германии выражаю сочувствие жертвам оползня в Рача, Шови. Мы думаем и молимся за семьи погибших, пострадавших и людей, участвующих в спасательных работах».
- Посол Израиля в Грузии Хадас Мейцад: «Мы внимательно следим за разрушительным стихийным бедствием в Рача. Наши мысли с семьями, потерявшими близких, и с людьми, пережившими эту болезненную новость. Большое уважение отважным спасателям».
- МИД Эстонии: «Мы скорбим о погибших во время разрушительного оползня в Шови и надеемся на благополучное возвращение пропавших без вести. Во время этой трагедии наши сердца с грузинским народом».
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования Ираклию Гарибашвили. «Глубоко потрясен стихийным бедствием, которое унесло человеческие жизни и вызвало разрушения в Рачинском районе Грузии. От имени армянского народа и правительства Армении, а также от себя лично выражаю соболезнования и поддержку Вам и братскому грузинскому народу. Родным и близким погибших желаю стойкости и мужества духа, а раненым-скорейшего выздоровления. В этот трудный момент разделяем глубокую скорбь братского грузинского народа», – говорится в телеграмме
- Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян: «Я глубоко опечален известием о стихийном бедствии в регионе Рача, которая унесла жизни людей», - написал в своем микроблоге в Twitter Мирзоян.
- Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян: «Мои искренние соболезнования народу Грузии, родным и близким погибших в результате оползня в Шови. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления».
- МИД Литвы: «Выражаем искренние соболезнования погибшим в результате оползня в Шови. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления и надеемся на усиление спасательных работ».
- Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили. Асадов выразил скорбь в связи с известием о гибели людей в результате схода оползня. «Желаю выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий стихийного бедствия», – говорится в письме.
- МИД Азербайджана: «Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких во время оползня в Шови. Надеемся, что десятки пропавших без вести людей вернутся целыми и невредимыми. Мы поддерживаем правительство и народ Грузии».
По информации ведомства, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. Министр выразил искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Грузии, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Министр Байрамов выразил готовность Азербайджана оказать помощь в спасательных работах. Министр Дарчиашвили поблагодарил его за солидарность и поддержку.
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