Число погибших в результате оползня в Шови выросло до 12 человек

Число погибших в результате схода оползня в высокогорном курортном поселке в Шови выросло до 12 человек. Утром в субботу спасатели обнаружили тело еще одного человека, сообщает МВД, В розыске остаются более 20 человек, среди них целые семьи с детьми.

На утро 5 августа опознаны только шесть тел, cообщает ТВ «Пирвели» со ссылкой на администрацию правительства. Часть останков настолько повреждены, что их не смогли опознать близкие. Личности погибших будут устанавливаться по анализу ДНК.

Прошло двое суток, как сошел оползень, накрывший курортный поселок в самом красивом регионе Грузии Рача, воздух в котором считался целебным. Из зоны бедствия вертолетами были эвакуированы более 200 человек, в том числе ученики школьного лагеря из Рустави и постояльцы местного отеля Sunset Shove.

Ожидается, что сегодня спасатели доберутся до коттеджей и дач, которые оказались заваленными по крыши сошедшими массами земли, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сегодня с утра служба по чрезвычайным ситуациям запретила использовать частные дроны в зоне бедствия без специального разрешения спасателей. Одновременно вводятся ограничения для журналистов – с утра не пропускают съемочные группы.

В зону бедствия прорываются волонтеры – но полиция установила кордоны, не пропуская людей без спецподготовки и оборудования.