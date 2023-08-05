Идентифицированы личности нескольких погибших при сходе оползня в Шови

Сегодня стало известно, что одна из 12 погибших в ходе стихийного бедствия в Шови – некая Алина Поликовска. Девушка, ее муж Заза Месхи и трое детей были объявлены пропавшими без вести с первого дня. Тело Алины опознала бывшая супруга Зазы Месхи, передает SOVA со ссылкой на телекомпанию «Пирвели:

«У нас есть первые новости, и они не очень хорошие. Мы были в Кутаисском бюро судебных экспертиз и установили, что Алина погибла 3 августа в результате стихии в Шови. Да благословит Господь его душу. Об остальных членах семьи, Зазе Месхи и наших детях ничего не известно», - сообщила женщина.

Заза Месхи и трое его детей до сих пор считаются пропавшими. Семья, отдыхала в селе Уцера, которое находится недалеко от Шови.

Сегодня же, по информации друзей Нино Кенчадзе ее тело опознал отец девушки. Нино находилась в Раче с двумя подругами - Гванцей Бубашвили, Саломе Хетагури, они так же числятся пропавшими.

По сообщению агентства «Новости-Грузия», проверяется информация о пропаже в зоне оползня в Раче гражданки России Ксении Тричевой. О том, что она могла находиться в поселке Шови в момент трагедии, сообщили ее друзья, которым девушка сообщила о предстоящей поездке. Мать Ксении говорит, что с этого дня не может связаться с дочерью. Женщина вылетает в Грузию из Перми для участия в розыске.

В настоящее время в розыске после оползня в Шови находятся более 20 человек. Обнаружено 12 тел.