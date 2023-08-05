В Шови нашли тело еще одного человека – число погибших возросло до 15-ти

Число погибших в результате стихии в Шови возросло до 15 человек. В ходе поисково-спасательных мероприятий в зоне бедствия некоторое время назад было обнаружено тело еще одного человека. Эту информацию «ИнтерпрессНьюс» подтвердили в МВД Грузии.

Сегодня с утра в Шови возобновились работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, в которых задействованы Силы обороны и авиация.

Для справки: оползень в Шови сошел 3 августа. Из зоны бедствия эвакуированы 210 человек, погибли – 15. На данном этапе идентифицированы личности лишь 6 человек. Часть останков настолько повреждена, что их не смогли опознать. Личности погибших будут устанавливаться по анализу ДНК.

В связи с трагедией в Шови 7 августа в Грузии объявлено днем траура.