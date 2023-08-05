Число погибших в Шови достигло 16-ти. Семеро уже опознаны

В Шови число погибших в результате стихии возросло до 16 человек, сообщают в МВД Грузии.

«Сегодня спасатели в зоне бедствия обнаружили пять тел. Уже третий день сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями МВД проводят поисково-спасательные мероприятия в муниципалитете Они в непрерывном режиме. В работах участвуют пожарники и спасатели службы Службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения полиции, группа кинологов, используются дроны, спецтехника, вертолет пограничной полиции», - говорится в сообщении МВД.

Глава Службы управления чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили прокомментировал СМИ текущие спасательные мероприятия. Он отметил, что здесь, через реку, был установлен мост, представляющий из себя железную конструкцию, что позволяет подводить тяжелую технику в зону бедствия. По его словам, спасательная операция будет продолжаться всю ночь, передает SOVA.

«Всего в зоне бедствия было обнаружено 16 тел. Погибшие опознаются. Тела были обнаружены на той же территории, в т.н. локации коттеджей. На данном этапе идентифицированы 7 погибших, процесс продолжается и к концу дня, думаю, у нас будут какие-то новости в этом направлении. Сегодня мы нашли две машины в русле реки, людей внутри не было. Мы установили владельцев одной из машин, они живы и здоровы», - сказал Темур Мгебришвили.