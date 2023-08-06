Президент Казахстана выразил соболезнования Грузии в связи с трагедией в Шови

Президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев выразил соболезнование в связи с трагедией в высокогорном курортном поселке Грузии в Шови, где в результате схода оползня погибли люди, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Узнал трагическую новость о разрушительном оползне на северо-западе Грузии, который привел к гибели многих ваших соотечественников, причинив многочисленные страдания и жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, потерявших близких. Мои пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В это траурное время мы выражаем нашу полную солидарность с народом Грузии», – говорится в послании.

По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли 18 человек. Ищут еще до 20 человек, среди которых семь детей. К этому моменту удалось идентифицировать тела 12 граждан.

В Грузии 7 августа объявлено днем траура. Письма со словами поддержки поступают в Грузию в эти дни из всех стран.

В спасательной операции в Шови, которая идет четвертый день, принимают участие 400 спасателей и 200 военных, задействованы вертолеты пограничной полиции и спецтехника.