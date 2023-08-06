В зоне стихии в Шови ведется поиск 16-ти пропавших без вести человек. Последние данные сообщил глава Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, пишет SOVA.

Отар Шамугия акцентировал внимание на том, что распространяется ряд непроверенной информации, которая усугубляет тяжелую обстановку, что категорически неприемлемо.

Министр выразил благодарность спасателям и военнослужащим, работающим в зоне стихийного бедствия.

«На этом тяжелом фоне я не могу не отметить, что ситуация усугубляется непроверенной информацией, а в некоторых случаях и клеветой. Речь идет о том, будто в течение двух дней перед катастрофой скапливались объемы воды. Или того, что якобы возникли проблемы, связанные со сменой русла реки. Кроме того, якобы у рейнджеров была информация о катастрофе заранее и так далее. За последние дни мы услышали много такой неверной информации. <> Это категорически неприемлемо.

Общественность должна располагать точной информацией, основанной на заключении экспертов, о том, что произошло 3 августа в Шови. Именно поэтому сразу после катастрофы наши специалисты выехали на место и в течение последних дней активно проводили исследование <территории>: несколько раз все ущелье было осмотрено с бортов вертолетов. Специалисты обрабатывали все данные в 240-часовом режиме, и сегодня у нас есть первоначальные результаты исследований - мы представим их общественности», - заявил Шамугия.