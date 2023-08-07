Международные партнеры Грузии выражают поддержку стране в 15-ю годовщину начала августовской войны.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель:
«Прошло 15 лет с момента вторжения России в Грузию. 15 лет спустя поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета остается непоколебимой. Мы поддерживаем мужественный народ Грузии, избравший интеграцию в ЕС и НАТО».
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич:
«Совет Европы подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он решительно отвергает признание Россией грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее военное присутствие в регионе, что является вопиющим нарушением основополагающих принципов и норм международного права».
МИД Украины:
«15 лет назад Россия вторглась в Грузию. Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия – по-прежнему оккупированы российской армией. Украина поддерживает грузинский народ. И мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ».
МИД Латвии:
«Латвия осуждает вопиющее нарушение Россией международного права – нападение на Грузию 15 лет назад. Мы решительно поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Грузии и ее путь к евроатлантической интеграции».
МИД Эстонии:
«Сегодня исполняется 15 лет со дня незаконной агрессии России против Грузии. Эстония решительно осуждает российскую оккупацию 20% грузинской территории и продолжающееся наращивание военной мощи на разделительных линиях. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Грузии».
Премьер Эстонии Кая Каллас:
«15 лет назад в этот день Россия начала свою агрессию против Грузии. 20% территории Грузии остаются оккупированными. Зверства и нарушения международного права продолжаются. Мы должны положить конец циклу российской агрессии. Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии».
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