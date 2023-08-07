Международные партнеры Грузии выражают поддержку стране в 15-ю годовщину начала августовской войны.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель:

«Прошло 15 лет с момента вторжения России в Грузию. 15 лет спустя поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета остается непоколебимой. Мы поддерживаем мужественный народ Грузии, избравший интеграцию в ЕС и НАТО».

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич:

«Совет Европы подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он решительно отвергает признание Россией грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее военное присутствие в регионе, что является вопиющим нарушением основополагающих принципов и норм международного права».

МИД Украины:

«15 лет назад Россия вторглась в Грузию. Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия – по-прежнему оккупированы российской армией. Украина поддерживает грузинский народ. И мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ».

МИД Латвии:

«Латвия осуждает вопиющее нарушение Россией международного права – нападение на Грузию 15 лет назад. Мы решительно поддерживаем независимость, суверенитет, территориальную целостность Грузии и ее путь к евроатлантической интеграции».

МИД Эстонии:

«Сегодня исполняется 15 лет со дня незаконной агрессии России против Грузии. Эстония решительно осуждает российскую оккупацию 20% грузинской территории и продолжающееся наращивание военной мощи на разделительных линиях. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Грузии».

Премьер Эстонии Кая Каллас:

«15 лет назад в этот день Россия начала свою агрессию против Грузии. 20% территории Грузии остаются оккупированными. Зверства и нарушения международного права продолжаются. Мы должны положить конец циклу российской агрессии. Эстония продолжает поддерживать территориальную целостность Грузии».