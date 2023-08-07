Убийство в Абхазии – в розыск объявили граждан Узбекистана и Азербайджана

Убийство произошло 6 августа в Сухуми. По информации МВД самопровозглашенной республики Абхазия, убитый – гражданин Абхазии и Турции Рыдван Хан-ипа 1967 года рождения.

Правоохранительные органы объявили в розыск:

гражданина Узбекистана Саломова Отбеак Гуломон-угли 1992 года рождения;

гражданина Азербайджана Ибрагимова Али Елхан-оглы 1998 года рождения.

МВД просит граждан сообщить любую информацию о месте их пребывания.

Отметим, что в мае в Сухуми был убит гражданин Турции Айдын Ахмет. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Азербайджана.