Омбудсмен Грузии: на оккупированных территориях продолжаются незаконные задержания

В настоящее время на оккупированных территориях Грузии в незаконном заключении остаются девять граждан Грузии, заявил Народный защитник Леван Иоселиани в 15-ю годовщину августовской войны.

По данным аппарата омбудсмена, с 2008 года по настоящее время на разделительной линии были задержаны 3439 человек, из них 1935 в направлении Абхазии и 1504 – в направлении Цхинвали.

«Ответственность за нарушения прав человека, совершенные на оккупированных территориях, возлагается на Российскую Федерацию», – говорится в заявлении.

Омбудсмен напоминает, что согласно решению Страсбургского суда от апреля 2023 года, Россия должна выплатить до 130 миллионов евро в пользу до 24 тысяч граждан Грузии, пострадавших во время войны.

Компенсации предназначены военнопленным и мирным жителям грузинских сел, пострадавшим от убийств, грабежей, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и пыток, передает агентство «Новости-Грузия».

Сегодня омбудсмен побывал в расположенном у разделительной линии селе Гугутианткари. Леван Иоселиани побеседовал с местными жителями и ознакомился с условиями, в которых они проживают, пишет SOVA.