Сегодня в музее Вооруженных сил Республики Абхазия состоялась беседа за круглым столом, посвященная 15-й годовщине освобождения от грузинских войск верхней части Кодорского ущелья. Операция стала эпилогом к отгремевшей почти за 15 лет до этого грузино-абхазской войне и восстановлением территориальной целостности Абхазии.

Статс-секретарь министра обороны республики, полковник Давид Бжания, который открыл и вел беседу, сказал, в частности, во вступительном слове:

«15 лет назад, с седьмого на восьмое августа, прикрываясь словами о мире, президент Грузии Михаил Саакашвили начал специальную операцию – так называемое «Чистое поле», целью которой было уничтожение Республики Южная Осетия и Республики Абхазия… Еще шестого августа президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш сделал заявление в средствах массовой информации: «В случае если Грузия развернет боевые действия, Абхазия выйдет из Московского соглашения и введет свои войска на территорию Грузии, выполняя союзнический договор с Южной Осетией… Утром восьмого августа части Восточной группы войск Вооруженных сил республики были подняты по тревоге и выдвинуты к западным границам Грузии. Также была объявлена частичная мобилизация».

Далее Бжания рассказал, что бригады резервов были выдвинуты в район боевого слаживания, а далее – в район боевого предназначения в Кодорском оперативном направлении. Началась активная фаза кодорской наступательной операции. Руководство всей операцией осуществлял министр обороны, генерал армии Мираб Кишмария. Запасной пункт управления находился непосредственно в Генштабе Вооруженных сил Абхазии, им руководил начальник штаба генерал-полковник Анатолий Зайцев.

«Вооруженные силы России пришли на помощь южноосетинскому и абхазскому и народам, проведя специальную военную операцию по принуждению к миру на территории Южной Осетии и самой Грузии. Грузинские агрессоры были разгромлены. Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья была спланирована и проведена блестяще, практически с минимальными потерями в личном составе, вооружении и технике», – заявил Давид Бжания.

Своими воспоминаниями поделились генерал-майор в отставке, бывший статс-секретарь министра обороны Гарри Купалба, генерал-майор в отставке Закан Нанба, полковник в отставке, начальник штаба управления разведки Генштаба во время Кодорской операции Сергей Аршба и другие. Весьма интересным оказался обмен репликами между генерал-полковником в отставке, который сейчас живет в Петербурге, Анатолием Зайцевым и Гарри Купалба. Зайцев в ходе своего выступления сказал, что сейчас об этом уже можно говорить, и продолжил:

«Наш министр обороны Мираб Борисович… Заставляли его перейти в наступление девятого числа. Я Москве говорил «нет». Сейчас уже не тайна – меня вычеркнула Москва из списков награжденных. Ну, вычеркнули – и вычеркнули. Нет – и все, говорим. Пока не сделаем то, что нужно сделать, чтобы люди не погибали. Ну, тут еще приходила целая делегация женщин, говорили, что они на нас надеются, что не погибнут. Я говорю: надейтесь на всех, все будет на самом высоком уровне. И был даже момент, что Мираба Борисовича отстраняли, меня назначали…

– Вот одну мысль, если позволите… Вы знаете, наверное, в тот период нам повезло, что министром обороны был Мираб Борисович, человек, который прошел Афганистан, человек, который имел большой опыт боевых действий, когда он был на Восточном фронте… Этот опыт всегда заставлял его думать о том, как сохранить людей. Я один из тех, кто являлся участником этого разговора. Мираб Борисович сказал: «Вы знаете, мы проводим нашу операцию – и поэтапно все расписано. Мы начнем двенадцатого августа». Здесь Анатолий Иннокентиевич как-то очень осторожно, аккуратно сказал, но сегодня мы можем сказать. Россия тогда проводила, как помните, переговоры Медведев – Саркози. Потом было подписано соглашение. И соглашение как раз предусматривало последний день проведения боевых действий – двенадцатое августа. После двенадцатого уже ничего проводить нельзя было бы. И российская сторона настаивала: «Если вы хотите освободить Кодорское ущелье, начинайте девятого. И, соответственно, наш Главнокомандующий Вооруженными силами в лице президента (Сергея Багапша) тоже настаивал. Но если бы Мираб Борисович не настоял на проведении двенадцатого, у нас были бы большие, большие потери.

– Можно я скажу… Гарри Сергеевич не сказал. Мираб Борисович в конце концов сказал: «Хорошо, наступаем. Но я, как министр обороны, иду впереди, а вы, как Главнокомандующий – рядом. Было такое?

– Это я поскромничал. Да, было».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях