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В Гори почтили память жертв российской агрессии 2008 года

В городе Гори почтили память жертв российской агрессии 2008 года акцией свечей. У мемориала павшим в российско-грузинской войне грузинских военных собрались жители и представители местных властей, сообщает SOVA.

Акция свечей проводится с 2009 года.

«Мы традиционно собираемся 7 августа на митинг при свечах и таким образом отдаем дань уважения нашим героям, единству нашей страны, тем, кто пожертвовал собой. И стараемся всегда помнить и ценить этот подвиг», - заявил мэр Гори Владимир Хинчегашвили.

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