– В годовщину августовской войны 2008 года чувствуете ли вы угрозу нового военного конфликта?

Ричард Чкадуа: Угроза конфликта никуда не уходила за последние тридцать лет, как в плане Южной Осетии, так же в плане Республики Апсны (Абхазия – ред.). Учитывая, что постоянное наращивание воинского потенциала на территории Грузии, милитаризация, угроза, конечно, сохранилась, она есть. К сожалению, она стабильная за последние тридцать лет. Доказательство этому то, что между Республикой Грузия и Республикой Апсны нет мирного договора. Это уже говорит о том, что т.н. наши соседи будут держать нас постоянно в угрозе решения вопроса военным путем.

Ирина Дармава: Какого-то военного конфликта с Грузией быть не может. На сегодняшний день есть в Грузии много людей, которые трезво понимают политическую и военную ситуацию в мире и стараются сдержать свои негативные объединения оппозиции, потому что Грузия сегодня не в состоянии воевать. Это может для нее очень плачевно закончиться. Для них, я думаю, наглядный пример – это Украина. И грузины – люди, может быть, и очень шумные, но при этом не такие глупые, как мы думаем. А то, что в мире существует угроза третьей мировой войны, – это да, это заметно. Но я надеюсь на то, что все-таки возобладает трезвый разум у всех.

Леуан Лагулаа, «Апсны-Хабар»: Накануне того августа было серьезное напряжение в обществе и было понимание, наверное, неизбежности конфликта. Но с тех пор я, можно сказать, повзрослел и теперь отношусь к такому вопросу иначе. Я думаю, что мы не должны чувствовать, мы должны быть готовы. И вот эта мысль для меня самая главная, что, как говорится, «хочешь мира – готовься к войне». Учитывая неразрешенность нашего конфликта с Грузией, именно эту концепцию мы должны брать на вооружение. А так, если рассуждать по поводу гипотетической войны, то я не вижу перспектив военного разрешения конфликта, потому что как бы Грузия не готовилась, у нее нет главного фактора – лояльного населения в Абхазии. Это другое государство, и этот народ не хочет жить в составе Грузии. И он это доказывал борьбой многие десятилетия.

Самсон: В свете тех событий, которые сегодня происходят на Украине, Специальная военная операция, и то, как Грузия не вмешивается в эти события, я не чувствую угрозу военного конфликта, то есть рецидива, этого повтора. Угроза может идти со стороны Грузии, (говорят) об открытии второго фронта, но Грузия не будет сейчас открывать, ей сейчас нецелесообразно и с точки зрения экономических санкций, которые может Россия ввести, и вообще с точки зрения военной угрозы. Она сейчас против России не захочет воевать. Она помимо того, что против нас пойдет, она, считайте, против России пойдет, потому что российские войска находятся в Абхазии. Россия наш стратегический партнер и союзник, она будет нас защищать. Угрозу я не ощущаю, я уверен в завтрашнем дне с точки зрения того, что будет мир.

Земфира Чачибая: Конечно, опасность есть. На них давят, на Грузию, чтобы она открыла второй фронт против Абхазии, Южной Осетии. Но я не думаю, что они пойдут военным путем, они всячески, конечно, пугают Абхазию, Южную Осетию, но я думаю, что они не пойдут военным путем. Спасибо России, что они нас защищают, это наш стратегический партнер, но в любом случае мы должны быть готовы всегда!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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