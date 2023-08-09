Грузинская служба защиты персональных данных проверяет YandexGo

Грузинская Служба защиты персональных данных приступила к изучению законности обработки данных через приложение YandexGo.

Ведомство предупреждает граждан, что перед использованием приложения необходимо изучить его параметры, чтобы узнать, какие именно данные на личном устройстве могут быть доступны другим лицам. Только после этого надо решать — загружать или нет приложение в мобильный телефон или компьютер.

Ранее стало известно, что ФСБ России в ближайшее время получит постоянный и полный доступ к базам российской компании «Яндекс». Доступными станут такие сведения о личности, как имя и фамилия, банковская информация, местоположение, «лайки», контакты в мобильном телефоне и другое.

По данным независимого медиа Meduza, речь о компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками, которые входят в Yandex — Yango и Yandex Go. SOVA напоминает, что такси Yandex оперирует в Грузии под именем Yandex Go.