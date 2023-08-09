Авиакомпания «Белавиа» попала под санкции США

США ввели новые санкции против белорусских компаний. Как пишет «Голос Америки», в список попали: Минский завод гражданской авиации, авиаперевозчик «Белавиа», департамент финансовых расследований комитета госконтроля Республики Беларусь и его руководство.

9 августа – третья годовщина президентских выборов в Беларуси, после которых начались одни из самых массовых протестов в истории страны.

Тогда Александр Лукашенко заявил, что именно он победил на этих выборах, однако западные страны, в том числе и США, не признали итоги выборов.

Авиакомпания «Белавиа» летает из Минска в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Пока неизвестно, запретят ли грузинские власти полеты в страну авиакомпании, попавшей под американские санкции.