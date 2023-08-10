В Абхазии в результате аварии погибла гражданка России

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Абхазии 10 августа.

В результате аварии на 24-м километре автодороги «Бзыбь - озера Рица» погибла гражданка России 1959 года рождения.

Автомобиль УАЗ перевернулся на обочину утром 10 августа.

Есть еще несколько пострадавших, их доставили в Гагрскую больницу, сообщил «Апсныпресс» начальник УВД по Гудаутскому району Зосма Гицба.

Днем на республиканской трассе в районе села Ачадара Сухумского района также произошла авария. Автомобиль врезался в дерево и загорелся, один человек погиб.

8 августа в результате столкновения кроссровера и микроавтобуса в Гагрском районе два человека погибли на месте аварии, 12 человек с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в Гагрскую больницу.