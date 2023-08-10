Природный катаклизм в горной части региона Рача, в результате которого погибли десятки человек, обострил время от времени возникающие и затихающие споры о грузинской науке и научном потенциале. Среди обвинений, выдвигающихся в отношении прошлой власти, не первое, но тем не менее достойное место занимает «уничтожение науки».

«Саакашвили уничтожил грузинскую науку», говорят «мечтатели», оправдывая отсутствие системы раннего предупреждения и вертолетов, способных летать ночью, то есть того, что абсолютно не требует наличия большого количества профессоров и докторов наук. Под «уничтожением науки» имеется в виду массовое закрытие разного рода научно-исследовательских центров с громкими названиями – вроде института физики, физиологии, биологии и т.д.

При этом имеется в виду, что речь идет об огромном научном потенциале, сотнях действующих ученых, занимающихся различными разработками и открытиями. И вот вся эта эффективная и высокоинтеллектуальная машина была почему-то уничтожена сволочной прошлой властью. Хотя почему «почему-то»? – все же и так ясно, какую цель преследовали прошлые власти, уничтожая будущее страны. Это был заказ Сороса и американцев, которые хотели лишить Грузию интеллекта и сделать своим вассалом.

Это примерно из той же области, что Международный валютный фонд намеренно уничтожал производство в Грузии, чтобы освободить рынок для европейских компаний – у нас же десятилетия были суперэффективные предприятия, способные завалить всю Грузию высококачественными и дешевыми товарами, а МФВ взял и все это уничтожил. Одно слово – подонки.

На самом деле, эффективная и развития наука, которую уничтожили Миша и Сорос, имеет такое же отношение к реальности, как и высокопроизводительные предприятия, намеренно доведенные до банкротства международными институтами.

В Грузии советского периода не могло быть никакой серьезной науки по той простой причине, что на нее не было спроса и к ней не было интереса

В Грузии советского периода не могло быть никакой серьезной науки по той простой причине, что на нее не было спроса и к ней не было интереса. С той поры, как воровские понятия полностью овладели умами местных аборигенов, на науке смело можно было поставить большой, жирный крест – о какой науке можно говорить в ситуации, когда просто нормально учиться в школе считалось позором, недостойным настоящего мужика?

Наука не развивается где-то в пузыре, в безвоздушном пространстве – наука начинается с подростков, которые что-то химичат в подвале с паяльником в руках, с юношей, интересующихся физикой, химией, с белых ворон, не очень-то ладящих с окружающим миром и сверстниками. Если в вашей стране нет условий для нормального существования т.н. фриков, резко выделяющихся из толпы своим поведением, одеждой, мышлением, – никакой науки у вас не будет. Если в вашей стране главным достоинством считается не выделяться из толпы, – забудьте про интеллект и технологии.

Представьте себе Стива Джоббса, ходившего в колледж босиком, и подумайте: мог бы он спокойно делать это в каком-нибудь университете вашей страны? Если выяснится, что в это время его бы обступила толпа двуногих баранов и стала бы учить его уму-разуму: «Парень, почему ты так ходишь? Это не в наших традициях», – забудьте про науку.

Грузия 70-80-х годов – это страна, где реакцией на брейк-данс в одной из сухумских дискотек было: «Зачем так танцуешь, братан, парням на зоне это бы не понравилось».

Зайдите во двор университета, где в перерывах между лекциями тусуются студенты, и посмотрите, как они выглядят: если это будут с иголки одетые и причесанные одинаковые парни и нарядные девушки, которые тут скорее ищут женихов, чем грызут гранит науки, – то никаких ученых вы никогда не вырастите.

Там, где самые популярные факультеты в университетах связаны с юриспруденцией и управлением, а учеба в техническом вузе до сих пор считается уделом деревенщины, – забудьте про науку

Один мой знакомый как-то произнес тост – «За день, когда в Тбилисский университет студенты будут ездить на велосипедах». Есть отдаленная, довольно кривая и извилистая, но очевидная и зримая связь между транспортом, на котором передвигаются студенты, и количеством научных открытий. Если большинство ваших студентов приезжают в универ на отцовских машинах, – можете навсегда забыть про науку. Там, где самые популярные факультеты в университетах связаны с юриспруденцией и управлением, а учеба в техническом вузе до сих пор считается уделом деревенщины, – забудьте про науку. Ее нет и не будет.

В Грузии 70-80-х годов была неплохая прослойка специалистов в конкретных областях – в гидрологии, в бурении тоннелей и строительстве мостов и т.д. Все это никуда не делось, просто перекочевало в частный сектор. Если кто-то знал толк в строительстве гидроэлектростанций, – то можете поверить мне на слово: он сейчас трудоустроен и получает неплохую зарплату в какой-нибудь крупной компании, занимающейся инфраструктурой.

При этом совершенно нет никакой необходимости содержать громоздкое учреждение под названием Институт гидрологии, где на одного настоящего ученого будет приходиться 10 завхозов. Все остальное – все эти «институты» с громкими названиями, но с нулевыми результатами, ничем не занимались даже в советское время, когда они были связаны с московскими центрами и при желании создавали реальные возможности для занятий наукой.

В постсоветский период основной деятельностью этих заведений, прикрывавшихся высокой наукой, была сдача площадей в аренду – это в основном были крупные сталинские здания с колоннами, высокими потолками, гранитным полом, паркетом советских времен, деревянными стенами и массивной мебелью. Большую часть в этих пафосных зданиях занимали не лаборатории, а разного рода дешевые адвокатские конторы и риэлторские компании.

Все эти якобы институты получали от государства либо льготы, либо прямое финансирование, содержали огромное количество родственников и друзей директоров, которые не имели никакого отношения к науке.

Символом полной деградации советской и постсоветской науки в Грузии является Академия наук – собрание бесполезных пенсионеров

Символом полной деградации советской и постсоветской науки в Грузии является Академия наук – собрание бесполезных пенсионеров, которое к тому же, пару месяцев назад, возглавил насквозь коррумпированный бывший ректор ТГУ, руководивший университетом в период, когда попасть туда можно было только за большие деньги.

В Грузии сегодня есть ученые, но они не нуждаются в подачках государства и орденах за заслуги перед человечеством – они в основном работают в кооперации с международной наукой, выполняют заказы западных партнеров, например, Женевского адронного коллайдера, и совсем не горюют об «уничтожении грузинской науки».

Долгосрочный рецепт развития науки прост – цените и уважайте белых ворон, ибо они несут прогресс. И, конечно, пока в Грузии не будут полностью уничтожены «академия застолья» и «академия улицы», никаким другим академиям не бывать.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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