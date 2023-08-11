Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика», как и все югоосетинские СМИ и блогосфера, размышляет на тему войны августа 2008 года. Автор назвал статью: «День победы? Он еще далек» и отвечает в ней на тенденцию среди определенной части общества называть 12 августа днем победы в Пятидневной войне. Автор даже приводит определение слова «победа» из словаря Ожегова и разъясняет, почему победа, по его мнению, еще не настала. «Можем ли мы говорить о том, что 12 августа грузины потерпели полное поражение и над Тифлисом стал реять флаг победителей, как это было в Берлине 9 мая 1945 года? Конечно же, нет. В Отечественной войне мы пока не стали победителями, хотя и побеждали во многих битвах на всем ее протяжении. В таком случае на равных основаниях мы должны считать Днем Победы и изгнание грузинских войск из Цхинвала 29 января 1991 года, и день ввода миротворцев, и 19 августа 2004 года, когда грузинские подразделения бежали с Тлиаканских высот... Но ведь они также не являются днями победы по своей сути. Мы и сейчас все еще находимся в стадии конфликта с Грузией. И все это прекрасно понимают. Разве Грузия официально признала свое поражение или нашу независимость? Она до сих пор отказывается подписывать на Женевских переговорах акт о ненападении (!). Это еще раз говорит о том, что война не закончена. Противник не признал поражение и готовится к реваншу. В противном случае, почему мы тогда не открываем транзит, если агрессор повержен, держим границу на замке, не можем договориться по вопросу периметра границ?..» – задает вопросы автор и предостерегает читателей от «опасной беззаботности», которая может появиться из-за уверенности в том, что война закончилась и победа одержана. По его мнению, Грузия лишь ждет ослабления позиций России, и еще раз напомнил о необходимости больше рассчитывать на свои силы: «Да и абсолютная надежда на Россию, при всем уважении, нежелательна. Геополитика вещь хитрая, тем более мы уже обжигались в этом вопросе, когда наша страна поначалу не входила в интересы великой державы и нас попросту сдавали», – пишет «Республика».

Блогер alixandzinad задается вопросом в своем телеграм-канале, «Почему либеральные СМИ занимают необъективную позицию…» Имеются в виду материалы таких агентств, как «Медуза» и «Дождь», посвященные 15-летию войны 2008 года. Блогер хоть и считает свободные СМИ более объективным источником информации, пытается понять причину их необъективности, когда речь заходит об Абхазии или Южной Осетии. «Либеральные» [что бы ни вкладывали в этот смысл] СМИ не любят Южную Осетию, потому что республика всю свою недолгую письменную историю позиционирует себя в качестве потешной копии России. В этом смысле, конечно, субъектности себя сперва лишили юоровские элиты, а уже затем это сделала «Медуза», – считает блогер.

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Другой его коллега, блогер «abdulhalikov», тоже пишет на эту тему. «С одной стороны, сама по себе подача материала со сравнением конфликта 2008 года и текущего конфликта с Украиной недопустима. Это неново, есть материалы и дискуссии на эту тему по Чечне и Сирии (например, в части информационной политики и анализа военных действий). С другой стороны, в процессе чтения становится понятно, что подобная форма выбрана неспроста и служит для создания ангажированной, даже манипулятивной картины конфликта 2008 года», – пишет он. Он называет статью «Медузы» примером того, как нельзя писать на темы, связанные с региональной или отраслевой проблематикой, «так как выходит откровенная пропаганда, а не статья, претендующая на содержательность и уж тем более объективность». «В статье игнорируется история и природа конфликта, игнорируются обстоятельства появления российских войск на этой территории, игнорируются голоса Абхазии и Южной Осетии и пр. Я даже удивлен, что в статье упомянут доклад комиссии ЕС, который подтвердил начало атаки грузинской стороной, настолько это противоречит тону статьи. Подобный взгляд на эту ситуацию – распространенная точка зрения в среде части российской оппозиции (основанная в той или иной мере на колониальном восприятии постсоветского пространства, незнании региональной проблематики либо личных удобствах от постоянного или временного пребывания в Грузии). Мы даже не просто не видим мнений населения Южной Осетии, оно в принципе лишается субъектности ради создания нужной картинки происходившего», – пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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