Минобороны: ареал поисково-спасательных мероприятий в Раче расширен

Минобороны Грузии заявляет, что ареал поисково-спасательных мероприятий в Раче расширен, а именно: параллельно с работами на территории эпицентра стихийного бедствия работы ведутся в нескольких километрах от Шови - в руслах рек Чанчахи и Риони, пишет SOVA.

Решение об увеличении ареала поисковых мероприятий предваряло заявление главы Службы МВД по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили о том, что некоторые погибшие и автомобили отдыхающих в Шови были обнаружены в двух или даже в 20-ти километрах от эпицентра трагического события.

По словам Мгебришвили, в процессе работ проявились «алогичные вопросы в некоторых компонентах», поэтому «нельзя ничего исключать».

«В целях повышения эффективности поисковых мероприятий 18 групп, состоящих из военнослужащих Национальной гвардии, резервистов и спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, распределены на территории, которые находятся на расстоянии 54 километров от Шови. Каждая группа из четырех человек на расстоянии трех километров проводит мониторинг и поисковые работы в руслах рек», - сообщает Минобороны.

По словам главы Службы МВД по управлению чрезвычайными ситуациями, к 13 августа перепроверено 60% земельной массы - на территории 26 га.