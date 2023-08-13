Минобороны: ареал поисково-спасательных мероприятий в Раче расширен

Минобороны Грузии заявляет, что ареал поисково-спасательных мероприятий в Раче расширен, а именно: параллельно с работами на территории эпицентра стихийного бедствия работы ведутся в нескольких километрах от Шови - в руслах рек Чанчахи и Риони, пишет SOVA.
Решение об увеличении ареала поисковых мероприятий предваряло заявление главы Службы МВД по управлению чрезвычайными ситуациями Темура Мгебришвили о том, что некоторые погибшие и автомобили отдыхающих в Шови были обнаружены в двух или даже в 20-ти километрах от эпицентра трагического события.
По словам Мгебришвили, в процессе работ проявились «алогичные вопросы в некоторых компонентах», поэтому «нельзя ничего исключать».
«В целях повышения эффективности поисковых мероприятий 18 групп, состоящих из военнослужащих Национальной гвардии, резервистов и спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, распределены на территории, которые находятся на расстоянии 54 километров от Шови. Каждая группа из четырех человек на расстоянии трех километров проводит мониторинг и поисковые работы в руслах рек», - сообщает Минобороны.
По словам главы Службы МВД по управлению чрезвычайными ситуациями, к 13 августа перепроверено 60% земельной массы - на территории 26 га.
- Курорт Шови (регион Рача) стал местом трагедии 3 августа - на коттеджный поселок сошел оползень. Поднявшаяся река снесла автомобильный мост. На место трагедии вылетели 2 спасательных вертолета пограничной полиции для эвакуации населения. Из зоны стихийного бедствия были вывезены 210 человек.
- По последним данным, обнаружены тела 24 человек, идентифицированы 20 человек. Пропавшими без вести считаются 9 лиц. В муниципалитете Они продолжается поисково-спасательная операция.
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