Глава МВД Грузии: Во Франции приобретены три новых вертолета

По заявлению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, государство приобрело три новых вертолета, и первый вертолет прибудет в марте 2024 года. Как он пояснил журналистам в зоне бедствия в Шови, работа по закупке вертолетов ведется уже почти год, пишет «ИнтерпрессНьюс».

«Вертолеты уже закуплены, приобретены три новых вертолета, мы купили их во Франции, и первый вертолет по идее должен прибыть в марте, и в том же году завершится поставка трех вертолетов. Вертолет же не машина, чтобы можно было пойти на рынок и купить?! Есть очереди, и мы где-то уже почти год работаем над этим, уже купили, но и пилоты нуждаются в обучении и т.д.

(Оставшиеся там граждане) находились в безопасном месте, не было необходимости, чтобы пилоты рисковали, потому что вертолет мог упасть. Это риск, когда ночь и такая видимость. Ведь это ущелье, горы, можно за что-то зацепиться, что и случилось, к сожалению, в Гудаури. Там пилоты пошли на риск, человек был жив, но произошло несчастье, что может повториться, и когда люди в безопасности на горе, куда не может дойти оползень или разлиться река, зачем рисковать», - заявил министр.