Глава МВД Грузии: Во Франции приобретены три новых вертолета

По заявлению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, государство приобрело три новых вертолета, и первый вертолет прибудет в марте 2024 года. Как он пояснил журналистам в зоне бедствия в Шови, работа по закупке вертолетов ведется уже почти год, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Вертолеты уже закуплены, приобретены три новых вертолета, мы купили их во Франции, и первый вертолет по идее должен прибыть в марте, и в том же году завершится поставка трех вертолетов. Вертолет же не машина, чтобы можно было пойти на рынок и купить?! Есть очереди, и мы где-то уже почти год работаем над этим, уже купили, но и пилоты нуждаются в обучении и т.д.
(Оставшиеся там граждане) находились в безопасном месте, не было необходимости, чтобы пилоты рисковали, потому что вертолет мог упасть. Это риск, когда ночь и такая видимость. Ведь это ущелье, горы, можно за что-то зацепиться, что и случилось, к сожалению, в Гудаури. Там пилоты пошли на риск, человек был жив, но произошло несчастье, что может повториться, и когда люди в безопасности на горе, куда не может дойти оползень или разлиться река, зачем рисковать», - заявил министр.
- В прошлом году правительство Грузия выделило 50 миллионов лари (17,8 миллиона долларов) на приобретение специализированных пожарно-спасательных вертолетов.
- В декабре прошлого года МВД Грузии сообщило, что покупает три многоцелевых вертолета у французской компании Airbus Helicopters. Речь идет о трех вертолетах H145, общая стоимость которых составляет примерно 26,5 млн евро. Однако, по условиям сделки грузинская сторона передаст французской компании вертолет Super Puma, приобретенный несколько лет назад, что позволит сэкономить 5,5 млн евро.
- По условиям контракта, первый вертолет будет передан грузинской стороне через 17 месяцев после подписания контракта. Все три вертолета в полностью летном состоянии должны быть в Грузии в течение 20 месяцев. В контракт входит обучение пилотов и инженеров, запасные части и гарантия на три года.
Форум