На следующий день после годовщины начала грузино-абхазской войны в Абхазии вот уже более десятка лет отмечают День добровольца, поскольку добровольческая группа с Северного Кавказа прибыла в Абхазию уже 15 августа.

Сегодня в Абхазии праздничный рабочий день – День добровольца. Его впервые отметили в республике 11 лет назад, 15 августа 2012 года по инициативе тогдашнего премьер-министра Абхазии Леонида Лакербая. 8 августа 2013 года бывший в то время президентом Александр Анкваб подписал соответствующий указ.

Этот памятный день посвящен добровольцам с Северного Кавказа, Юга России и из других стран, пришедшим на помощь Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

15 августа 1992 года, на второй день грузино-абхазской войны, в Гудауту прибыла самая первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с полковником советских ВВС Султаном Сосналиевым, выехавшая на автобусе «Икарус» накануне в 23.30 из Нальчика и сумевшая прорваться через кордон грузинских десантников на Псоу. Почти одновременно туда же, во временную столицу Абхазии, стали прибывать большими пешими группами через перевалы Главного Кавказского хребта другие добровольцы. Это стало одним из переломных моментов войны, вдохнув в абхазских ополченцев огромные силы и веру в победу.

Сегодня президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к добровольцам, в котором, в частности, сказано:

«Более 2000 добровольцев участвовали в Отечественной войне народа Абхазии, из которых более 259 героически пали смертью храбрых на полях сражений… Героизм добровольцев, навеки украсивший славные страницы новейшей истории Абхазии, будет служить примером храбрости и бескорыстия для подрастающего поколения».

В ходе войны свои жизни отдали представители разных народов: более 50 бойцов из Чечни, более 50 – из Кабардино-Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, восемь – с Украины, по семь – из Южной Осетии и Адыгеи, по шесть – из Северной Осетии и Турции, четыре – из Ингушетии, три – из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши. Кроме того, 106 добровольцев из разных городов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска и Владивостока – погибли, защищая Абхазию. 51 доброволец удостоен звания «Герой Абхазии», до 300 человек награждены орденом Леона, до 700 – медалью «За отвагу».

Накануне в Абхазском музее Боевой лавы имени Владислава Ардзинба Центр стратегических исследований при президенте Абхазии организовал круглый стол, посвященный роли добровольцев в приближении победы Абхазии. Приведем выдержки из ряда выступлений. Поэт, один из лидеров абхазского национально-освободительного движения Геннадий Аламиа подчеркнул, что, помимо известных имен северокавказцев, пришедших на помощь Абхазии, было множество людей, о которых мало кто помнит:

«Юсупа Сосламбекова мы знаем, Шанибова, Налоева я называл… Но очень много людей, которых я знал, но никто у нас о них не говорит. Взять начальника аэропорта Нальчикского. Он вместо того, чтобы сдать Шамиля (Басаева), а Шамилю с оружием пришлось сесть на самолете АН-2 в Нальчике… с оружием, Нальчик – мирный город. Но начальник сделал так, чтобы его заправили… топливо кончилось… заправили и отправили. Мы, в любом случае, что бы ни случилось, как бы ни повернулась история, без этого братского плеча никогда ничего не добьемся».

Аламиа, как человек причастный к организации добровольческого движения, поблагодарил те властные структуры Абхазии, которые не забывают о поддержке добровольцев и их семей. Тему продолжил депутат парламента, бывший премьер-министр Леонид Лакербая:

«За время войны 2300 с лишним человек приезжало воевать добровольцами в Абхазию. Конечно, государство наше по мере сил и возможностей старалось, несмотря на то что менялась структура власти, менялось руководство страны, то, что возможно было делать, делалось. Буквально в первые послевоенные годы был организован летний отдых в Абхазии добровольцев и членов их семей. И это продолжается и сейчас. В преддверии тридцатилетия победы большое количество людей приглашено, должно приехать. То есть государство делало то, что могло. Мы, например, сделали так, что с августа 2008 года семьи добровольцев стали получать нашу пенсию за погибших. Это тоже стоило определенных усилий, надо было согласовать с российской стороной и так далее. Но мы там нашли понимание, они стали получать эту пенсию. С 2009 года пенсию стали получать и добровольцы, которые живы, – пенсионеры, орденоносцы, инвалиды. Пенсии не такие большие, к сожалению, но они есть реально. Мы создали фонд. Далеко не все нам удалось, но я, например, счастлив, что мы смогли сделать достойную могилу Шанибову, с надписью «От благодарного абхазского народа». Я хочу поблагодарить тех, кто внес деньги. Это были общественные деньги. Государственные деньги там не тратились. Смогли сделать… Сейчас вот, когда мы объездили семьи по Северному Кавказу, нам помогла власть, которая выделила приличные средства. И помогло Абхазское морское пароходство».

Доктор филологических наук Лили Бганба, которая с начала войны занимается исследованием добровольческого движения в Абхазии, подчеркнула:

«Отношение к добровольческому движению не должно зависеть от того, какая в Абхазии обстановка, какая система власти и так далее. Нам не надо проявлять активность в один период, пассивность в другой период… Мы должны быть внимательны к ним всегда, вот что я думаю».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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